«Тот, кто ищет, тот всегда найдёт». Фотолюбители под Петербургом поймали северное сияние и любовались на него три часа
Северное сияние наблюдали жители нескольких регионов России в ночь на 28 сентября. Снимки эффектного явления пользователи публикуют в социальных сетях.
Жак Ив Кусто и северное сияние ? поселок Ладожское озеро 28.09.2019 #россия #северозапад #ленинградскаяобласть #ладожскоеозеро #пейзаж #природа #северноесияние #осень #ночь #russia #leningradskayaregion #ladozhskoeozero #lakeladoga #auroraborealis #landscape #nature #sigma1835 #automne #autumn #selfie #followme #instatag #nikond5200 #night #fall#northwest
Красочное ночное небо не давало заснуть жителям Мурманской и Архангельской областей, удалось запечатлеть северное сияние и в Ленинградской области. Петербуржцы могли любоваться им на берегу Ладожского озера, результаты своих наблюдений они прислали в редакцию «Фонтанки». «Про вспышку на солнце за пару недель уже знал, специально на последней электричке ехал, продолжительность была с 23 часов до примерно 2 ночи», – рассказал читатель Александр.
«The one who looks will always find (Тот, кто ищет, тот всегда найдёт)» — комментируют горожане кадры с огнями Авроры в соцсетях.
Столько лет на Севере живу, но не перестаю восхищаться. . I’ve lived here almost all of my life, but I will never stop admiring the North. . . ? @iramahaniil . . . #northernlights #aurora #auroramurmansk #northernlightsmurmansk #north #nature #murmansk #север #северноесияние #северноесияниемурманск #север
Красоту небу подарила мощная магнитная буря. Спад её интенсивности ожидается к воскресенью, 29 октября.
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