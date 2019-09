«Тот, кто ищет, тот всегда найдёт». Фотолюбители под Петербургом поймали северное сияние и любовались на него три часа

Северное сияние наблюдали жители нескольких регионов России в ночь на 28 сентября. Снимки эффектного явления пользователи публикуют в социальных сетях.

Красочное ночное небо не давало заснуть жителям Мурманской и Архангельской областей, удалось запечатлеть северное сияние и в Ленинградской области. Петербуржцы могли любоваться им на берегу Ладожского озера, результаты своих наблюдений они прислали в редакцию «Фонтанки». «Про вспышку на солнце за пару недель уже знал, специально на последней электричке ехал, продолжительность была с 23 часов до примерно 2 ночи», – рассказал читатель Александр.

Реклама



«The one who looks will always find (Тот, кто ищет, тот всегда найдёт)» — комментируют горожане кадры с огнями Авроры в соцсетях.

Красоту небу подарила мощная магнитная буря. Спад её интенсивности ожидается к воскресенью, 29 октября.