"Нужно найти каждого из них". Кадыров решил "вылечить" любителей пожаров

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил местным правоохранительным органам отыскать тех, кто слишком радостно комментировал видеокадры с пожара торгового комплекса "Гранд парк" в Грозном.

Слова Кадырова 28 сентября приводит местное управление МЧС. «Один стоит, снимает и радостно напевает «гори-гори ясно». Чему он радуется? Что кто-то потерял имущество, магазин, благодаря которому зарабатывал себе на жизнь и которым обеспечивал семью? Нам нужно найти каждого из них, кто так радовался чужому горю», – цитирует главу чечни управление министерства.

Отдельно глава Чечни поручил найти авторов ложных сообщений о жертвах пожара. "Я только получил сообщение о том, что произошел пожар в торговом центре, когда следом пришли аудиозаписи, где женщины через слезы рассказывают, как у них перед глазами якобы выносят сгоревших в ТЦ «Гранд Парк» детей. Как можно такое придумывать? Каким нужно быть низким, не имеющим ничего общего с религией человеком, чтобы такое придумывать и, радуясь, это распространять?" – цитируют спасатели Рамзана Кадырова.

По его словам, распространение сплетен и лживых сообщений является «болезнью», которую нужно лечить.

По официальной информации, всех посетителей ТК, находившихся в "Гранд парке" во время пожара – около тысячи человек, – удалось успешно эвакуировать.