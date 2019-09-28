В МЧС переночевали с мыслью о запрете курить на балконах и передумали так трактовать закон

Спустя сутки после публикации на сайте МЧС России разьяснений о запрете курения на балконах в министерстве федеральным СМИ заявили, что все не так. Спасатели лишь "формируют культуру потребления табака".

О том, что никакого запрета на курение в поправках к правилам противопожарного режима нет, 28 сентября в пресс-службе МЧС сообщили ТАСС, РИА Новости и ряду других изданий. Постановление, вдруг передумали в министерстве, подразумевает ограничения для курильщиков только в том случае, если они создают "угрозу пожарной безопасности". "МЧС формирует культуру потребления табака", – добавляют спасатели.

При этом на сайте ведомства вчерашним днем, то есть 27 сентября, опубликован релиз, который разьясняет внесенные в постановления поправки. В нем говорится о 2 тысячах пожаров на балконах в год и премущественной вине курильщиков – из-за них случается 60 процентов возгораний на лоджиях.

В постановлении, опубликовано которое было 25 сентября, сказано о запрете разводить на балконе открытый огонь. На следующий день в МЧС на уточняющий вопрос о сигаретах заверили, что курильщиков норма тоже касается.