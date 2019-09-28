Дачник без головы. У садоводства в Синявино нашли части убитого мужчины

Уголовное дело об убийстве возбудили в СКР после лесной прогулки петербуржца в лесу у садоводства в Синявино. Он нашел прикопанные останки человека.

Как стало известно «Фонтанке» 28 сентября, информация о возможном убийстве стала поступать в полицию накануне около часу дня. В службу «112» позвонил мужчина, представился и сообщил, что на 48-м километре трассы «Кола» в тридцати метрах от дороги он наткнулся на человеческую руку. Пока полиция отряжала для выезда группу с кинологом и экспертом, мужчина позвонил снова и уточнил, что в пятнадцати метрах нашел еще и ногу.

При осмотре места происшествия опергруппа наткнулась на импровизированный курган. Камнями, землей и палками было присыпано туловище, завернутое в ватное одеяло.

Служебная собака след не взяла. Поиски головы и конечностей продолжаются. Полиция надеется на скорейшую идентификацию убитого. Состояние кистей позволило взять качественный отпечаток пальца.