В Южной Корее взорвался и полыхает танкер с русским капитаном и командой

Посольство РФ в Южной Корее отчиталось о спасении всех 10 российских членов экипажа танкера, который в эти минуты догорает в южнокорейском порту Ульсан.

Как передает ТАСС со ссылкой на российских дипломатов, никто из моряков серьезно не пострадал, однако береговым службам порта все еще приходится справляться с пожаром, охватившим судно.

Взрыв на танкере произошел в ночь на субботу (10:50 по местному времени), причины не называются. Огонь перекинулся на пришвартованное рядом другое судно, и ликвидация пожара продолжается до сих пор.

Танкер с экипажем в 25 человек, из которых 10 – россияне, включая капитана, пришел в Ульсан под флагом Каймановых островов. Его грузоподъемность – 25 тыс. тонн, уточняет местное издание Yonhap News. По его сведениям, в ходе пожара пострадало девять человек, у одного из них раны описаны как серьезные.