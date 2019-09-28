«Умер последний из могикан». В Москве после продолжительной болезни скончался режиссер Марк Захаров

На 86 году жизни в столице ночью 28 сентября скончался режиссер, художественный руководитель Ленкома Марк Захаров.

Об этом ТАСС сообщил директор театра Марк Варшавер. «Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан», – цитирует его агентство.

До 86 дня рождения он не дожил несколько недель. Захаров снял такие фильмы как «12 стульев», «Обыкновенное чудо» и «Тот самый Мюнхгаузен».