Петербуржец Шварцман досрочно стал чемпионом «Формулы-3»

Уроженец Петербурга Роберт Шварцман стал победителем серии автогонок «Формула-3». В первом заезде заключительного этапа он занял второе место.

Петербургский пилот стал победителем гоночной серии «Формула-3» на заключительном этапе в Сочи 28 сентября. 20-летний гонщик занял второе место и набрал 22 балла, четыре из которых достались ему за победу в квалификации, и показал время в 42 минуты 36,396 секунды. Это позволило ему досрочно стать чемпионом. Вторая гонка этапа стала лишь формальностью.

«Я горжусь нашим достижением. Спасибо команде, было большое давление на меня здесь, в Сочи, последние две ночи я почти не спал. Спасибо огромное нашим болельщикам, поддержка – это самое главное для гонщиков» , – цитирует Шварцмана ТАСС.

Отметим, что в гонке также участвовал Давид Шумахер – сын Ральфа Шумахера, бывшего немецкого гонщика «Формулы-1» и брата семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. Дэвид Шумахер приехал к финишу на 22-м месте (43.35,216).

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Напомним, что сам Роберт Шварцман рассказывал "Фонтанке", как его опекает Борис Ротенберг, а в гонках дает советы известный гощик Виталий Петров. "Роберт – очень талантливый парень", - говорил сам Ротенберг.

С 2019 года европейская «Формула-3» объединилась с серией GP3, обновленный чемпионат получил название международная «Формула-3». Чемпионом GP3 в 2013 году стал россиянин Даниил Квят, после чего получил приглашение в команду «Формулы-1» «Торо Россо».