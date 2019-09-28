Осторожно, дикие люди. На трассе «Кола» пешеход подставился под машину, его прыжок попал на видео

Прыжок пешехода на машину попал в объектив видеорегистратора. Без этой записи девушке-водителю трудно было бы доказать чистоту своих дорожных помыслов.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД Петербурга и области, в полшестого утра 28 сентября на 21-м километре трассы «Кола» автомобиль «КИА» совершил наезд на двадцатилетнего пешехода.

«Пострадавший госпитализирован с травмами, на месте работает следственно-оперативная группа», – дополнили в пресс-службе и опубликовали видео с регистратора «КИА».

На записи зафиксированы маневры обоих – 27-летней владелицы авто и пешехода. Водитель заранее заметила, что навстречу по обочине бежит мужчина. Затормозила и немного сдала влево, отдаляясь от обочины. Пешеход, наоборот, жаждал столкновения – так, по меньшей мере, показалось. Он подбирал удобное место и время, чтобы вылететь под автомобиль, но убиваться ему явно не хотелось. Мужчина подпрыгнул перед столкновением и вскочил на капот, избегая прямого удара бампером.

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В мотивах пешехода разбирается полиция Всеволожского района. 21-й километр Мурманского шоссе пользователи предлагают оснастить знаком «Дикие люди», по примеру предупреждений о лосях.