Европейские полицейские прикрыли подпольную албанскую «турфирму», доставлявшую людей в грузовиках с Балкан в Лондон

В бельгийском Генте изобличена преступная сеть, доставлявшая контрабандой албанцев в Великобританию, 15 человек арестованы. По мнению европейских спецслужб, за возможность добраться в кузове грузовика из Албании до объединенного королевства, клиенты преступников платили до 15 тысяч евро.

Спецоперация проведена в 27 сентября, аресты одновременно прошли в Великобритании, Бельгии и Германии. Как передает BBC, в одном из отелей Гента были обнаружены 37 жителей Албании, дожидающихся удобного случая для переправки в Лондон. Хорошо налаженная система позволяла им добраться через всю Европу в специально оборудованных грузовиках. Стоимость такого путешествия составляла около миллиона рублей.

Албанская мафия – на слуху в британском медиапространстве. Английские СМИ уже не раз обращали внимание на вызывающие посты в соцсетях, демонстрирующие этнически однородных молодых людей с оружием, наркотиками, дорогими машинами и красивыми девушками. Народная молва передает из уст в уста название банды – Hellbanianz. Ей приписывают огромные успехи в торговле наркотиками из Южной Америки. По другой версии, порошок в Лондон албанцы привозят с родины.

С албанской мафией английская пресса связывает кровавый теракт 2017 года в Лондоне, а также живописную, происходившую чуть ли не в прямом эфире, погоню и задержание наркоторговца с 21 килограммом запрещенного вещества в машине, в котором принимали участие вертолеты Скотленд Ярда.

Отраслевые эксперты указывают, что албанцы являются третьей по численности нацией среди обитателей английских тюрем, при том что среди тех, кто официально переезжает в страну, их всего 0,8%