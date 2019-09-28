«Первые наши официальные посадки». Активисты за свой счёт возвращают зелень на площадь Восстания

Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Три клёна сорта «Глобозум» украсили площадь Восстания в Петербурге. Активисты высадили деревья 28 сентября, разрешения добивались год.

Об этом сообщается в группе «Центральный район за комфортную среду обитания», посадки оценил и фотограф «Фонтанки».

«Мы шли к этому событию целый год. Это первые наши официальные посадки, согласованные с десятком городских служб и комитетов», — написали горожане.

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Деревья куплены на пожертвования жителей Центрального района. Активистам удалось собрать сумму в 100 тысяч рублей, деньги были также потрачены на замену земли, доставку и удобрения.

В сентябре Государственная административно-техническая инспекция согласовала высадку трех кленов сорта «Глобозум» у гостиницы «Октябрьская». Для того, чтобы вернуть деревья на площадь, активисты больше года переписывались с чиновниками.

В центре площади Восстания в советское время росли деревья. В 1985 году вместо сквера в честь 40-летия победы в Великой Отечественной войне установили гранитный обелиск «Городу-герою Ленинграду».