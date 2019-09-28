Из квартиры на Невском вынесли швейцарские часы за 800 тысяч. Статусный аксессуар увезли на хозяйском «Мерседесе»

Решётки не защитили квартиру на первом этаже в центре Петербурга. Зашли туда аккуратно, а вышли пафосно — с дорогими часами и ключами от «Мерседеса».

Как стало известно «Фонтанке» 28 сентября, накануне вечером с заявлением в полицию обратился 54-летний безработный. Петербуржец заметил присутствие чужих рук в квартире в 133 доме на Невском проспекте. Из двушки, расположенной на первом этаже, пропали швейцарские часы Ulysse Nardin стоимостью 800 тысяч рублей, ещё одни часы попроще за 30 тысяч и каучуково-золотой браслет за 200 тысяч. Также горожанин не нашёл ключей от «Мерседеса», сам припаркованный во дворе белый автомобиль также исчез. Стоимость пропажи его владелец оценил в 5 млн рублей, а общий ущерб в 6,3 млн.

Окна квартиры защищают решётки, замок на двери остался цел. По словам обитателя жилплощади, неизвестный его навестил в период с 25 по 27 сентября. Как он проник в квартиру, пока остаётся тайной. «Возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 158 УК РФ (кража)», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.