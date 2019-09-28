У греческого побережья загорелся теплоход. Эвакуировали больше 500 пассажиров, некоторых - в больницу

Пассажирский теплоход загорелся неподалеку от города Игуменица на побережье Средиземного моря в Греции. Пожар начался с автомобиля в грузовом отсеке.

Об этом 28 сентября сообщает Афинско-Македонское агентство новостей. С парома эвакуировали 538 человек, в том числе членов экипажа. Двоих пассажиров увезли в больницу с отравлением угарным газом. СМИ уточняют, что системы пожаротушения и сигналы об эвакуации сработали исправно, а начался пожар в одном из гаражных боксов на борту. Загорелись два грузовых автомобиля. Пламя контролируемое.