Курильщиков на Гражданском оставили без необходимого. Банки энергетиков и 800 блоков сигарет перехватили по пути на прилавок

Внушительный запас энергетиков и табака не доехал до заказчика в Калининском районе Петербурга. Разгрузку товара произвели по-тихому в подворотне.

Как стало известно «Фонтанке» 28 сентября, накануне около 10.30 к магазину на Гражданском проспекте подъехала «Газель». Автомобиль припарковался для разгрузки. Процессом заинтересовались двое прохожих. Незнакомцы агрессивно поговорили с водителем, затолкали его в кузов и отогнали транспорт в соседний двор. Там поджидал автомобиль, в который перекочевали 800 блоков сигарет, зажигалки и энергетики. Груз уехал, водитель выбрался из кузова и пошел в полицию.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Полицией приняты меры к розыску злоумышленников», — прокомментировали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.