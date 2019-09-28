Пешеходов снес один, ответят оба. Сановного сына будут судить за вылет «Мерседеса» на тротуар Невского

В Петербурге завершено расследование дорожной аварии на углу Невского проспекта и набережной Фонтанки с вылетом скоростного «Мерседеса» на тротуар. СКР долго терялся в догадках, кому из водителей отвечать за покалеченных детей, и в концов концов отдал под суд обоих – в том числе сына бывшего смольнинского работника.

Как стало известно «Фонтанке» 28 сентября, накануне Куйбышевский райсуд зарегистрировал уголовное дело о нарушении ПДД с тяжкими последствиями. Обвиняемыми по статье 264 УК указаны петербуржцы Павел Микулич и Олег Ходько.

По версии следствия, вечером 30 декабря 2018 года Ходько, явно превысив разрешенную скорость движения по набережной Фонтанки от площади Ломоносова в сторону цирка, вылетел на «Мерседесе» на перекресток с Невским под красный сигнал светофора. Микулич на «Субару» двигался по крайней правой полосе Аничкова моста, предназначенной только для поворота направо, но поехал прямо и подставился под Ходько. «Мерседес» развернуло и выбросило на тротуар.

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Пострадали семь человек, в том числе дети. Двоим потребовались сложные операции.

Предварительно виновником аварии был сочтен Микулич. В январе 2019-го ему предъявили обвинение по 264-й статье. Уголовное дело из полиции Петербурга изъял председатель СКР Александр Бастрыкин для «всестороннего расследования». Его итогом стало привлечение к уголовной ответственности и второго водителя. Олег Ходько – лихой ездок и сын работавшего в 1990-2000-х в городской администрации Славы Ходько. Он возглавлял государственное учреждение «Санкт-Петербургский центр международного сотрудничества», Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций. В 2015 году Ходько был назначен на должность исполнительного директора «Ассоциации инновационных регионов», ее учредителями выступают администрации нескольких субъектов РФ. Работал в фонде «Росконгресс» – организаторе ПМЭФ, арктического форума и других крупнейших мероприятий России. В прошлом году Ходько-старший получил реальный срок за хищение бюджетных средств при выполнении господряда в Аграрном университете.

Дело поступило в Куйбышевский с одинаковым обвинением для обоих водителей. К рассмотрению оно еще не назначено.

В феврале 2019 года потерявший на углу Невского и Литейного управление и сознание от «веселящего газа» Мурад Касымов вылетел на тротуар и сбил насмерть двух человек и троих травмировал. В суд он пришел с извинениями, потерпевшие их не приняли и потребовали максимального наказания. Дело тоже слушает Куйбышевский суд.

В апреле 2019 года на перекрестке Невского и Фонтанки столкнулись два автомобиля, один вынесло на тротуар – в пешеходов и дерево. Водитель-нарушитель отделался административным протоколом.

С аварийностью на перекрестках Невского ГИБДД Петербурга предлагала бороться заборами. Против заградительного метода выступили чиновники и эксперты, предложив искать более щадящие архитектурный облик города средства профилактики.