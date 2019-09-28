Спасатели посетили Апрашку. Ранним утром там полыхал магазин

Огонь охватил один из магазинов в Апраксином дворе в Петербурге с утра 28 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе городского МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 5.17. Спасатели прибыли к 28 дому на улице Садовой. Полыхало в магазине на первом этаже, пламя захватило 30 квадратных метров. Пожару присвоили № 1БИС.

В тушении задействовали 12 расчётов и 45 спасателей. К 6.20 возгорание ликвидировали. Происшествие обошлось без пострадавших.