Из Петербурга в Иматру впервые отправилась тестовая электричка. Путь «Ласточки» займёт три часа

В субботу, 27 сентября, «Ласточка» впервые прибудет в Финляндию.

Как стало известно «Фонтанке», в 7 часов пассажирский состав отправился с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга в финский пограничный город Иматра. Это однократный тестовый заезд, организованный РЖД и заинтересованной в открытии нового сообщения финской стороной. В «Ласточке» едут около 60 человек, в основном – представители РЖД и финских специалистов.

Как ранее рассказал «Фонтанке» заместитель директора Санкт-Петербургского филиала ФГКУ Росгранстрой (занимается обустройством пунктов пропуска) Дмитрий Ваньчков, «в процессе тестовой поездки представители государственных контрольных органов, железной дороги и других заинтересованных органов российской и финской сторон определят проблемные вопросы инфраструктуры по пути следования электропоезда для возможности в дальнейшем запуска движения поездов на постоянной основе».

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Согласно плану, первая «международная» «Ласточка» должна сделать 20-минутную остановку в Выборге, где в состав сядут сотрудники таможни и погрануправления, в Светогорске особые пассажиры поезда выйдут для проверки документов, а прибытие в Иматру состоится в 10:15.

В финском городе состоится совещание. Обратный путь из Финляндии должен занять около трёх часов.

Отметим, что принципиальное решение о запуске регулярного пассажирского сообщения Петербург – Иматра не сделано – для этого потребовалась бы реконструкция грузового железнодорожного пункта пропуска «Светогорск» и строительство необхдимой инфраструктуры.