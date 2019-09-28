Из Петербурга в Иматру впервые отправилась тестовая электричка. Путь «Ласточки» займёт три часа
В субботу, 27 сентября, «Ласточка» впервые прибудет в Финляндию.
Как стало известно «Фонтанке», в 7 часов пассажирский состав отправился с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга в финский пограничный город Иматра. Это однократный тестовый заезд, организованный РЖД и заинтересованной в открытии нового сообщения финской стороной. В «Ласточке» едут около 60 человек, в основном – представители РЖД и финских специалистов.
Как ранее рассказал «Фонтанке» заместитель директора Санкт-Петербургского филиала ФГКУ Росгранстрой (занимается обустройством пунктов пропуска) Дмитрий Ваньчков, «в процессе тестовой поездки представители государственных контрольных органов, железной дороги и других заинтересованных органов российской и финской сторон определят проблемные вопросы инфраструктуры по пути следования электропоезда для возможности в дальнейшем запуска движения поездов на постоянной основе».
Согласно плану, первая «международная» «Ласточка» должна сделать 20-минутную остановку в Выборге, где в состав сядут сотрудники таможни и погрануправления, в Светогорске особые пассажиры поезда выйдут для проверки документов, а прибытие в Иматру состоится в 10:15.
В финском городе состоится совещание. Обратный путь из Финляндии должен занять около трёх часов.
Отметим, что принципиальное решение о запуске регулярного пассажирского сообщения Петербург – Иматра не сделано – для этого потребовалась бы реконструкция грузового железнодорожного пункта пропуска «Светогорск» и строительство необхдимой инфраструктуры.
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Справка:
Пассажирское железнодорожное сообщение из Петербурга в Иматру через Выборг и Каменногорск было запущено ещё в начале 1890-х годов. Русские любили отдыхать в Финляндии и ездили туда на лето на свои дачи. В 1972 году ЖДПП «Светогорск» был открыт как двусторонний для обслуживания потребностей целлюлозно-бумажного комбината Enso. В 1997 году Россия и Финляндия обменялись нотами о необходимости международного пункта пропуска для железнодорожного и автомобильного транспорта. В 2002 году открылся международный автомобильный пункт пропуска «Светогорск», но железнодорожный такого статуса не получил из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. В 2010 — 2011 годах государства вновь обменялись нотами по поводу ЖДПП, но подготовка проекта заглохла. Договор о железнодорожном сообщении, который позволяет осуществлять через Светогорск - Иматру импортные, экспортные и пассажирские перевозки, был заключен между Финляндией и Россией в 2016 году. Однако для этого необходима пограничная инфраструктура и придание пункту пропуска статуса международного. В 2018 году регион Южной Карелии запустил разработку плана действий для развития ЖДПП.
Проект, о котором говорят уже 20 лет, вроде бы сдвинулся с мёртвой точки. Весной 2019 года были представлены результаты проведённого по заказу финнов исследования о перспективах проекта. Для запуска электрички необходимо, как минимум, электрифицировать участок от Каменногорска до границы, реконструировать пункт пропуска «Светогорск» для приёма пассажиров. По примерным оценкам, на это понадобится не меньше 3,3 млрд рублей. Финны, со своей стороны, готовы будут к запуску уже к 2023 году. Подробнее.
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