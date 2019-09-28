Девочке-бабочке требуется дорогая операция

У девятилетней Лизы буллезный эпидермолиз. Таких, как она, называют детьми-бабочками. Ей уже провели несколько операций, но сейчас необходимо ещё одно хирургическое вмешательство – по разделению пальцев рук. Петербургские медики готовы помочь, однако лечение платное.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Лиза Багрова, 9 лет.

Буллезный эпидермолиз.

Требуется операция. Не хватает 548 355 руб.

«У Лизы тяжелое генетическое заболевание, которое поражает кожу и слизистую: на них образуются волдыри и эрозии, любое неосторожное прикосновение провоцирует образование кровоточащих ран. Благодаря помощи читателей Русфонда Лиза дважды прошла лечение в Детской городской больнице (ДГБ) №1 Санкт-Петербурга. Спасибо всем большое! Врачи расширили сузившийся пищевод дочки, провели стоматологическое лечение под наркозом.

Но из-за постоянного травмирования кожи у Лизы срослись и согнулись пальцы на руках, образовались контрактуры. Прийти на помощь опять готовы петербургские специалисты: они проведут дочке операцию и выпрямят пальчики. Но хирургическое лечение в ДГБ №1 для нас платное, так как мы прописаны в Башкортостане. Поэтому я снова обращаюсь к вам за помощью: пожалуйста, помогите нам собрать деньги на операцию!

У младшего брата Лизы, Матвея, тоже буллезный эпидермолиз. И ему так же требуется помощь петербургских врачей. Необходимо комплексное обследование. Самим нам не справиться». Марина Багрова, Туймазинский район, Башкортостан.

Илья Богданов, педиатр Детской городской больницы №1 (Санкт-Петербург):

«У Лизы рецессивный дистрофический буллезный эпидермолиз. Девочке требуется операция по устранению контрактур пальцев кистей. Также при необходимости мы проведем коррекцию анемии, устранение стриктуры пищевода, санацию полости рта».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".