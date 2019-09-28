«Царское село» ищет подрядчика для реставрации Александровского дворца за четверть миллиарда рублей

Государственный музей-заповедник «Царское село» объявил конкурс на выполнение работ по реставрации фасадов Александровского дворца и устройства инженерии за 250 млн рублей. Информация об этом 27 сентября появилась на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 250 млн рублей. Победителю предстоит выполнить все работы до 20 мая 2020 года. В перечне работ реставрация фасадов здания, а также обширные работы по устройству внутренних инженерных сетей, систем пожарной безопасности и охранной сигнализации.

Напомним, в 2019 году музей получит из федерального бюджета 1,03 млрд рублей на комплексную реставрацию. Еще 1,027 млрд рублей на техническое переоснащение с элементами реставрации ГМЗ выделят в 2020 году.