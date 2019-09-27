В Исландии «подвесили» пешеходный переход. Водителей пугают иллюзиями

Исландские дорожники в качестве эксперимента нарисовали на пешеходном переходе тень и создали иллюзию подвешенной «зебры».

Об эксперименте 27 сентября сообщает TJournal. Переход специально подкрасили так, что создаётся впечатление его «парения» над дорогой. По замыслу авторов, водители будут притормаживать перед «зеброй», чтобы не врезаться в прямоугольники. Пока что преобразили лишь один перекрёсток, дальнейшая судьба замысла зависит от достигнутого эффекта.

Идея не нова. Подобным образом раскрашены переходы в Индии.