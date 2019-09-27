«Не очень и толстый». Песков прокомментировал информацию о тайном телефоне Путина

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о специальном мобильном телефоне главы государства. Об этом 27 сентября пишет РИА «Новости».

Ранее газета «Московский комсомолец» сообщила, что у Путина якобы есть «толстый тайный мобильный телефон», который он использует для переговоров вне кабинета или автомобиля (там, по данным издания, установлена специальная телефонная станция). Как пишет «МК», мобильник «немного толще» обычных смартфонов.

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать эту информацию, Песков ограничился коротким комментарием: «Не очень и толстый».