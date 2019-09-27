Полет в космос не помешал мышам размножаться. Японские ученые изучили половую жизнь в невесомости

Японские ученые не обнаружили изменений в репродуктивной функции мышей, которые провели месяц на Международной космической станции (МКС). Об этом 27 сентября пишет N+1 со ссылкой на публикацию в журнале Scientific Reports.

Ученые из университета Осаки во главе с Такафуми Мацумурой отправили на МКС две группы животных. Одну держали 35 дней в условиях микрогравитации (по сути — невесомости), для второй же искусственно создали условия, аналогичные земным. Третья, контрольная, группа осталась на Земле.

После возвращения мышей с МКС, выяснилось, что у «космических мышей» сперматозоиды немного медленнее плавали по прямой, однако в целом были никак не повреждены, ДНК также осталась прежней. Все сперматозоиды с одинаковой вероятностью в 87% оплодотворили яйцеклетки. Из всех эмбрионов родились здоровые мышата, которые ничем не отличались друг от друга — никаких следов «космического происхождения» не осталось.