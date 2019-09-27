По сторонам и полосам. На дамбе движение будет ограничено неделю

С 27 сентября по 6 октября на участке кольцевой автодороги в районе Кронштадта будет ограничено движение. С обеих сторон закроют по километру.

Как сообщается на сайте дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга, движение будут закрывать по полосам, на 24-25 км трассы со стороны Финского залива и на 135-136 внутреннего кольца. Асфальт менять будут до воскресенья, 6 октября.

Ранее сообщалось, что с 30 сентября на месяц будет закрыт участок КАД неподалёку, между Парашютной улицей и Выборгским шоссе.