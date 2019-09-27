ФСБ отпустила под подписку о невыезде ученого, обвиняемого в госизмене

75-летнего ученого Виктора Кудрявцева, который обвиняется в госизмене (ст. 275 УК РФ) отпустили из следственного изолятора. Как сообщил вечером 27 сентября в своем Facebook его адвокат Иван Павлов, следователь изменил меру пресечения на подписку о невыезде.

«После наших неоднократных ходатайств и жалоб, после того, как ЕСПЧ и комиссар Совета Европы по правам человека начали задавать правительству России неудобные вопросы, после того, как петиция об освобождении ученого набрала более 200 тысяч ваших голосов, следователь принял решение об изменении нашему подзащитному 75-летнему Виктору Кудрявцеву меры пресечения с содержания под стражей — нет, не на домашний арест, а на подписку о невыезде! Сегодня на проходной СИЗО «Лефортово» Кудрявцева встретили родные, они уже едут домой», – написал Павлов.

Он уточнил, что причина для изменения меры пресечения – «состояние здоровья Кудрявцева, которое за проведенный в СИЗО год сильно ухудшилось».