Происшествия
ФСБ отпустила под подписку о невыезде ученого, обвиняемого в госизмене
75-летнего ученого Виктора Кудрявцева, который обвиняется в госизмене (ст. 275 УК РФ) отпустили из следственного изолятора. Как сообщил вечером 27 сентября в своем Facebook его адвокат Иван Павлов, следователь изменил меру пресечения на подписку о невыезде.
«После наших неоднократных ходатайств и жалоб, после того, как ЕСПЧ и комиссар Совета Европы по правам человека начали задавать правительству России неудобные вопросы, после того, как петиция об освобождении ученого набрала более 200 тысяч ваших голосов, следователь принял решение об изменении нашему подзащитному 75-летнему Виктору Кудрявцеву меры пресечения с содержания под стражей — нет, не на домашний арест, а на подписку о невыезде! Сегодня на проходной СИЗО «Лефортово» Кудрявцева встретили родные, они уже едут домой», – написал Павлов.
Он уточнил, что причина для изменения меры пресечения – «состояние здоровья Кудрявцева, которое за проведенный в СИЗО год сильно ухудшилось».
Справка:
Напомним, дел о госизмене было возбуждено в июле 2018-го в отношении сотрудника ЦНИИМаш 75-летнего Виктора Кудрявцева. Тогда ученого отправили в СИЗО. По версии ФСБ, Кудрявцев передавал бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики секретную информацию о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал».
Спустя год, в июне 2018-го, в деле появился второй фигурант — ученик, а впоследствии начальник Кудрявцева Роман Ковалев, на тот момент — заместитель заведующего кафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) и начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИмаш.
По мнению коллег, физиков могли привлечь за проекты, датированные 2011—2013 годами. По грантам, полученным от Евросоюза в рамках закона и при одобрении Минобрнауки, ученые обменивались информацией с западными учеными. По мнению госбезопасности, гранты являлись прикрытием для передачи секретных сведений спецслужбам стран НАТО.