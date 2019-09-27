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Общество
27.09.2019 22:43
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Как оппозиция в Петербурге сняла Беглова и Путина. А потом повесила

Депутаты местного совета №72, где вместо «Единой России» власть взяла Партия роста, на себе проверили, как долго отдельно взятый муниципалитет может просуществовать без портретов Владимира Путина и Александра Беглова. Эксперимент показал: раскаяние приходит уже на вторые сутки.

Как оппозиция в Петербурге сняла Беглова и Путина. А потом повесила

скриншот кадра из трансляции заседания Совета/Занимательная конспирология/Telegram

Лидер петербургской Партии роста Павел Швец, который два дня назад стал главой муниципалитета №72 во Фрунзенском районе, повесил над своим рабочим столом портреты Владимира Путина и Александра Беглова. Он сделал это, чтобы восстановить репутацию своего совета депутатов, который попытался начать работу с символического низвержения идолов.

Снять портреты Владимира Путина и Александра Беглова со стены зала заседаний муниципалитета №72 два дня назад решил депутат Владимир Волохонский. Это один из пятнадцати активистов, которые под брендом Партии роста взяли большинство мандатов в этом муниципалитете Фрунзенского района. Торжественный демонтаж фотографий произошел на самом первом заседании нового созыва — прямо перед тем, как депутаты выбрали своим председателем лидера петербургской Партии роста Павла Швеца. Оставшимся по итогам выборов в меньшинстве единороссам наблюдать за травмирующей церемонией не пришлось: они заседание предусмотрительно бойкотировали.

скриншот кадра из трансляции заседания Совета/Занимательная конспирология/Telegram
скриншот кадра из трансляции заседания Совета/Занимательная конспирология/Telegram

Ставшие здесь властью оппозиционные депутаты сфотографировались, сделали посты в соцсетях, и довольные еще одной локальной победой разошлись. Но событие, вопреки расхожему утверждению о том, что муниципальная политика никому не интересна, получило широкий резонанс. Преимущественно из-за того, что новые власти муниципалитета, следуя демократическому принципу публичности, устроили прямую трансляцию первого заседания. 

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Реакция властей последовала незамедлительно. «Фонтанка» лишь в пересказах знает, кто и кому звонил, и судя по этим пересказам, телефонная линия между двумя столицами должна была раскалиться. В разборе полетов поучаствовали сотрудники и администрации президента, и Смольного, и депутаты. Все это, конечно, неофициально. Официальной реакция быть не могла: как неоднократно подчеркивали представители и городских, и федеральных органов власти во время избирательной кампании, когда комментировали нарушения на муниципальных выборах, местное самоуправление в России от государственной власти независимо, и повлиять на действия муниципальных депутатов у чиновников никакой возможности нет.

Именно поэтому новый глава муниципалитета Павел Швец поступил так, как и предписывает действовать местному самоуправлению российская конституция: самостоятельно. На второй день он сам повесил в своем кабинете над рабочим столом демонтированные портреты Владимира Путина (повыше) и Александра Беглова (пониже). Фотографию оформленного как следует рабочего места в подтверждение выложил на своей странице в Facebook. В публикации Павел Швец дал понять, кому именно (кроме избирателей) депутаты от Партии роста обязаны своим нынешним положением: объяснил, что на протяжении всей кампании он и его соратники взывали к администрации губернатора и Кремлю, «просили их обеспечить соблюдение избирательных прав граждан и кандидатов в Санкт-Петербурге — и  благодарны им за оказанную поддержку». Слова «губернатор» и «президент» Павел Швец написал с большой буквы.

Лидер фракции Партии роста в петербургском парламенте Оксана Дмитриева, чьим помощником до недавних пор работал Павел Швец, заявила «Фонтанке», что о проявлениях недовольства произошедшим в окружении тех, чьи портреты оказались сняты со стены, ничего не знает, однако испытывает недовольство сама.

«Снятие портретов — это политический  жест, который не имеет ничего общего с позицией Партии роста, — сообщила Оксана Дмитриева «Фонтанке». — Это совершенно не соответствует поведению команды, которая получила власть в отдельно взятом муниципалитете». На вопрос о том, считает ли она в принципе нужным вывешивать хоть чьи-нибудь портреты в здании органов местного самоуправления, Оксана Дмитриева ответила лаконично, но с ноткой недосказанности: «Они были, они есть». Зачинщик беспорядков Владимир Волохонский на вопрос «Фонтанки» о том, имел ли намерение попрать основы государственной власти, ответил: «Я, честно, не думал, что попираю основы. Но если бы знал, что попираю, попрал бы всё равно. И еще, надеюсь, попру».

Мария Карпенко, «Фонтанка.ру»

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