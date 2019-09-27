Национальную стрелковую ассоциацию США обвиняют в связях с Россией. В сенате вспомнили про дело Бутиной
Финансовый комитет сената США опубликовал материалы расследования о связях Национальной стрелковой ассоциации (NRA) с Россией. Как пишет 27 сентября РИА «Новости», в документе обвиняют организацию в действиях «в интересах России».
Расследование вел зампред комитета демократ Рон Уайден, оно началось в 2018 году после публикаций в СМИ о «возможных неподобающих действиях» NRA в связи с президентскими выборами-2016. Особое внимание в докладе уделяется делу Марии Бутиной, осужденной в США за «работу иноагентом без регистрации». Она якобы использовала ассоциацию в интересах России. Кроме того, упоминается поездка представителей NRA в Москву в 2015 году в ходе которой россияне якобы пытались использовать американцев для некого «сговора». Якобы руководство NRA выделяло средства на деятельность самой Бутиной и бывшего российского сенатора Александра Торшина в США (его называли покровителем Бутиной). Также, как утверждают сенаторы в докладе, поездки по линии NRA в Россию ее члены использовали для продвижения собственного бизнеса, что противоречит целям деятельности ассоциации, не облагаемой налогами. Сенатор Уайден требует от Минфина США провести расследование в отношении NRA и ее руководства.
Справка:
30-летней Марии Бутиной инкриминируется, во-первых, участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Во-вторых, американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции агентом иностранного государства. Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года, в канун встречи президентов России и Соединенных Штатов в Хельсинки. 13 декабря суд принял от Бутиной частичное признание вины и утвердил сделку со следствием.