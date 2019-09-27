Национальную стрелковую ассоциацию США обвиняют в связях с Россией. В сенате вспомнили про дело Бутиной

Финансовый комитет сената США опубликовал материалы расследования о связях Национальной стрелковой ассоциации (NRA) с Россией. Как пишет 27 сентября РИА «Новости», в документе обвиняют организацию в действиях «в интересах России».

Расследование вел зампред комитета демократ Рон Уайден, оно началось в 2018 году после публикаций в СМИ о «возможных неподобающих действиях» NRA в связи с президентскими выборами-2016. Особое внимание в докладе уделяется делу Марии Бутиной, осужденной в США за «работу иноагентом без регистрации». Она якобы использовала ассоциацию в интересах России. Кроме того, упоминается поездка представителей NRA в Москву в 2015 году в ходе которой россияне якобы пытались использовать американцев для некого «сговора». Якобы руководство NRA выделяло средства на деятельность самой Бутиной и бывшего российского сенатора Александра Торшина в США (его называли покровителем Бутиной). Также, как утверждают сенаторы в докладе, поездки по линии NRA в Россию ее члены использовали для продвижения собственного бизнеса, что противоречит целям деятельности ассоциации, не облагаемой налогами. Сенатор Уайден требует от Минфина США провести расследование в отношении NRA и ее руководства.