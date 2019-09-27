За попытку намайнить ядерщика из саровского центра оштрафовали почти на полмиллиона. Для добычи биткоинов он использовал рабочий суперкомпьютер

Суд в закрытом городе Саров оштрафовал сотрудника Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) за неправомерный доступ к компьютерной информации, использование компьютерных вирусов и нарушение правил хранения информации.

О приговоре 27 сентября сообщает РИА «Новости». За попытку намайнить криптовалюту на рабочем месте одного из сотрудников оштрафовали на 450 тысяч рублей, ещё двое ядерщиков ожидают решения суда, дата заседания пока не назначена. Задержали их в феврале этого года, сотрудники использовали суперкомпьютер центра мощностью один петафлопс.

Ядерный центр в Сарове входит в структуру Росатома, он занимается разработкой боеприпасов. Там были созданы первые советские атомная и водородная бомбы.