Переписка с подполковником как доказательство. Женщины-полицейские жалуются на домогательства начальства

Московкий главк полиции проводит проверку после жалоб сотрудниц ОВД по столичному району Щукино на домогательства со стороны начальства. Об этом «Интерфаксу» сообщили 27 сентября в пресс-службе главка.

Никаких подробностей инцидента там не привели. Ранее «Московский комсомолец» написал, что две сотрудницы ОМВД «Щукино» подали жалобы о домогательствах на своего начальника. По данным издания, в качестве одного из докательств женщина якобы «продемонстрировала в мессенджере переписку с подполковником».