«Таких планов нет». В Кремле ответили на слова Саакашвили о восстановлении СССР к 2024 году

Россия не планирует воссоздавать Советский Союз к 2024 году. Об этом 27 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя высказывание бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили, пишет РИА «Новости».

Напомним, Саакашвили ранее сказал, что Путин якобы собирается воссоздать СССР, объединив Армению, Грузию, Белоруссию, Молдавию и часть Украины. «Нет, таких планов нет», – кратко прокомментировал эту информацию Песков.

Кроме того, он заверил, что Москва и Тбилиси не ведут переговоров о придании Грузии нейтрального статуса и невхождении ее в НАТО и ЕС. Об этом также говорил Саакашвили.