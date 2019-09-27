Ступени главного храма Минобороны сделают из найденных под Петербургом немецких снарядов. На переплавку отправили тонну

Поисковики и служащие ЗВО передали тонну немецкого металлолома на отливку ступеней храма, который строится в подмосковном парке «Патриот». Ценности он не представляет.

Как сообщает пресс-служба ЗВО 27 сентября, торжественная передача откопанных в Петербурге и области остатков оружия прошла в музее «Битва за Ленинград», который расположен во Всеволожске. В процессе участвовали поисковики, которые остатки боеприпасов в основном и откопали. Всего собрали несколько ящиков, общим весом более тонны. Отмечается, что для переплавки передали только то, что не представляет исторической ценности, в основном гильзы и осколки разорвавшихся снарядов.

Главный храм Минобороны строится с осени 2018 года и должен быть открыт к 75-летнему юбилею победы в ВОВ. Сооружение высотой 95 метров должно стать третьим по размеру православным храмом в стране. Строится он якобы исключительно на пожертвования, деньгами или материалами. К концу лета было собрано около трёх млрд рублей. Для того, чтобы продумать внешний облик храма, в Петербург изучать архитектуру приезжала специальная комиссия Минобороны.