Бандиты лезли в окна полицейского главка на Суворовском за «честью», сотрудники отбились на совесть. Учения такие

В ГУ МВД идут редкие учения. Бойцы СОБРа штурмуют центральное здание на Суворовском, полицейские изнутри отражают вероломство. «Фонтанка» поинтересовалась: «А что, есть предпосылки для такой тренировки?»

Петербуржцы, проезжающие около 19 часов, 27 сентября вдоль здания ГУ МВД на Суворовском, 52 увидели немного невероятную картину: бойцы в спецобмундировании, чаще называемые «космонавтами», по лестницам пробирались в окна на первом этаже. Как воспринял сцену один из позвонивших в редакцию читателей, «это что же там случилось, что их штурмуют?!».

Опасения журналиста «Фонтанки» были разбиты комментарием одного из сотрудника ГУ МВД. «Учения такие … придумали», – объяснил он, добавив короткое идиоматическое выражение, чаще употребляемое в отношении женщины с низкой социальной ответственностью.

Также «Фонтанка» выяснила, что по легенде на главк напали настолько лютые бандиты, что после того, как они не смогли пройти через центральный вход и, очевидно, не зная, что есть проход в главк со стороны Кавалергардской улицы, полезли в окна. Но, так как учения прошли успешно, то можно констатировать – полицейские в штатском дали им отпор.

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«Фонтанка» знает, что на сегодня в главке уже не располагаются отделы уголовного розыска, а лишь штабные службы. Поэтому, вряд ли штатские были вооружены табельным оружием. Тем не менее, они отбивались чем могли. А могли они, например, офисными стульями.

Все же «Фонтанка» попробовала узнать, с чем связана такая специфическая тренировка. Репортер заподозрил получение главком какого-то лютого оперативного инсайда.

– Про честь и совесть нашей эпохи – это не про МВД было сказано? – для начала спросил наш собеседник.

– Нет, это про партию власти при старом строе, – поправил его журналист «Фонтанки».

– Ну, все равно – будем считать, что у нас хотели отобрать честь. Больше на первом этаже им нечего было искать, – обосновал сотрудник.

К 20:00 учения закончились.