Саакашвили заявил, что Путин хочет воссоздать СССР к 2024 году

Президент России Владимир Путин решил к 2024 году воссоздать Советский Союз. Об этом заявил 27 сентября бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

«Путин планирует присоединить Грузию, Армению, Молдавию, Беларусь, основную часть Украины, кроме западной», — цитирует Саакашвили РБК со ссылкой на портал «Грузия Онлайн».

Он отметил, что часть плана российского президента — «заставить эти страны объявить нейтралитет», чтобы ослабить лидеров этих государств.

Как добавляет «Интерфакс», Саакашвили заверил, что Москва и Тбилиси ведут переговоры о нейтральном статусе Грузии, чтобы страна не вошла в НАТО и ЕС. Источник этой информации политик не уточнил. Никаких официальных заявлений на этот счет не поступало.