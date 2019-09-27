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27.09.2019 20:50
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«Какой тебе скейтпарк, Коля?» Петербургские старшеклассники размечтались, на что потратить 3 миллиона из бюджета

Старшеклассники петербургской школы почувствовали запах денег, которыми их поманил Смольный. Ученики сразу придумали, куда можно потратить 3 миллиона, но все оказалось не так просто.

«Какой тебе скейтпарк, Коля?» Петербургские старшеклассники размечтались, на что потратить 3 миллиона из бюджета

mackrclothing/pixabay.com

Проект комитета финансов Петербурга «Твой бюджет в школах» стартовал в 28 учреждениях Центрального района. 27 сентября его организаторы встретились с учениками 9-11 классов школы информационных технологий №550. Будущим айтишникам предложили придумать и выбрать лучший проект стоимостью до 3 млн рублей, который улучшит родную школу.
 
Толпа старшеклассников хлынула в огромный актовый зал с колоннами и занавесками, украшенными к 1 сентября кленовыми листьями из цветной бумаги. Отличить школьников от журналистов можно было только по деловому стилю в одежде – от потенциальных компьютерных гениев требуют облачаться в «белый верх, черный низ». Растрепанные пацаны приземлились на места шумно, а девочки – ждали начала тихо.
 
– Как люди сидят на этих креслах? – пожаловалась одна другой на школьную мебель.
– Бочком, – ответила ей находчивая подруга.
 
Листовки, рассказывающие о проекте, украшены понятными детям эмодзи. В комитете финансов Петербурга решили, что с подростками лучше говорить на знакомом им языке визуальных символов. Изучив брошюру, один из мальчиков предложил друзьям первый проект – создать у школы скейтпарк.
 
Замглавы комитета финансов Наталия Лукьянова рассказала школьникам о мировой практике инициативного бюджетирования – когда власти выделяют небольшую сумму, а куда она пойдет, решают горожане. По данным Минфина, сейчас в68 субъектов Российской Федерации из 85 применяют тот или иной механизм инициативного бюджетирования. Чтобы донести эти мысли до школьников, пришлось прилагать усилия.
 
«Русские люди не выговаривают слово «партисипаторное», поэтому у нас решили называть его инициативным. На самом деле это одно и то же», – поясняет Лукьянова. Стало ли им понятнее – неизвестно. Но точно стало скучнее. В паре метров от нее, когда речь заходит о налогах, мальчик, который все время кривляется, репетирует гримасу отвращения.
 
По залу, как надзиратель, ходит директор школы Борис Ноткин и делает замечания тем, кто и сам не хочет слушать про указы президента, да еще и другим мешает. Одна из учениц успешно прячет от него телефон за спиной одноклассника, листает ленту или играет. Другим повезло меньше. К концу мероприятия в руках у директора оказались два детских смартфона.
 
Проект «Твой бюджет» в Петербурге действует четыре года. В этом году его впервые адаптировали под школы, чтобы посмотреть, что из этого выйдет.
 
«Мы рассчитываем таким образом расширить аудиторию, чтобы не только взрослые люди, но и старшеклассники могли принять участие в этом процессе», – отмечает Наталия Лукьянова.

В проекте участвуют 28 «подопытных» школ Центрального района. Среди идей учеников выберут 10 лучших, каждая из которых должна стоить не более 3 млн рублей. Так, десяток проектов для школ обойдется городу в пределах 30 млн рублей. На этих словах подростки сразу оживились – стало интересно, куда денут остатки.
 
«Если кто-то думает, что в комитете финансов есть специальная комната, где лежат мешки с деньгами, и мы их раздаем добрым гражданам – это не так, – спустила школьников с небес на землю чиновница. – Деньги фактически будут просто сэкономлены. В конце года собираются все остатки по всем статьям, и правительство садится и думает, на что их потратить».
 
Путь до заветного скейтпарка тоже оказался не близким и трудным. Проекты старшеклассников пройдут жесткий отбор. Во-первых, они должны быть реализованы в течение 2020 года, поскольку «бюджетные деньги живут один год с 1 января до 31 декабря», а после этого, как объяснили в комитете, «превращаются в тыкву». Во-вторых, инициативы должны быть полезны как можно большему числу обитателей школы, в-третьих, эксперты будут оценивать оригинальность идеи, в-четвертых – ее проработанность. Подросткам предстоит «по-взрослому» подготовить все сметные документы. Здесь к ним  на помощь придут волонтеры СПбГЭУ.
 
Лучший проект от школы выберут голосованием. Будет ли оно прямым или представительным через школьный совет, айтишники решили единогласно – подняли настоящий лес рук за первый вариант. «Все понятно. Никто не любит в последние годы представительную демократию», – пошутила чиновница.
 
Победителей определит экспертная городская комиссия. В нее войдут представители совета старшеклассников при комитете по образованию, представители самого ведомства, администрации Центрального района, финансового комитета, а также консультанты из СПбГЭУ и Европейского университета.
 
В комитете финансов настаивают, чтобы администрация школы не вмешивалась в творческий процесс, не навязывала ученикам «ремонт туалетов», на которые и так должна выдать деньги районная администрация. Зато приветствуются огороды на внутришкольной территории, спортивные площадки, стадионы, тренажерные залы, метеостанции, школьное радио, памятники и парки.
 
Например, в школе №550 уже есть телестудия. Возможно, ребята захотят купить для нее новое оборудование. Две девочки на глазах корреспондента «Фонтанки» предложили своему педагогу воссоздать исторический облик зала для фехтования со стеклянным куполом. Сейчас там проходят занятия по физкультуре. Заместитель директора школы по воспитательной работе Юлия Горохова отвечает им, что для этого проекта нужно будет советоваться с КГИОП.

Совместный проект финансового комитета с Европейским университетом в Петербурге «Перемена», похожий на «Твой бюджет в школах», в этом году запустили в школе №86 Петроградского района. С начала сентября около 50 учеников десятого класса работают над своими проектами: благоустройства набережной реки Карповки (не там, где уже все сделано), парка для общения и отдыха «Живой мессенджер», спортплощадки и «молодежного музея» во дворе, где художники смогут выставлять свои работы.

В школе десятиклассники хотели бы благоустроить двор, посадить в нем деревья, адаптировать актовый зал для представлений своей театральной студии, создать баскетбольную команду и поставить в коридорах откидные парты, чтобы доделывать домашние задания перед уроками.

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При этом директор школы №550 уверен, что безумных идей его ученики не реализуют. «Мы-то даем им свободу, но они все равно придут к нам и будут советоваться, – считает Борис Ноткин. – На 100% уверен».

То, что под окнами его кабинета дети будут гонять на скейтах и велосипедах bmx директора тоже не испугало: «Я ему объяснил: «Коля, а кто будет кататься в этом скейтпарке? Для кого ты хочешь его построить?» Он понял сразу же, что он один там будет».

Евгения Горбунова,
специально для «Фонтанки.ру»

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