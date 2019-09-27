Снова отказ. Uber не смог восстановить постоянную лицензию в Лондоне

Власти Лондона второй раз за несколько месяцев отказали Uber в выдаче постоянной лицензии на работу, продлив, однако, временное разрешение еще на два месяца в дополнение к предыдущему 15-месячному испытательному сроку.

Очередной запрос на получение постоянной лицензии был отклонен госкорпорацией Transport Of London на том основании, что Uber пока не смог доказать, что устранил все проблемы, связанные с безопасностью пассажиров и проверкой водителей перед наймом на работу, пишет 27 сентября Autoevolution.

В прошлом году Uber практически лишился права работать в британской столице. Но новому руководству компании удалось убедить Transport Of London дать шанс исправить недостатки. В результате соглашение сторон было оформлено в виде временной лицензии на 15 месяцев, с большим количеством строгих ограничений и дополнительных условий. Сейчас эта лицензия продлена еще на два месяца, к ней добавлены новые условия и усилен внешний контроль за деятельностью компании.

Продление даже временной лицензии Uber уже вызвало недовольство со стороны Ассоциации лицензированных таксистов (Licensed Taxi Drivers’ Association), которая призвала мэрию города прекратить «аморальную практику Uber». Ассоциация считает, что продолжение работы американской компании в Лондоне «представляет опасность для пассажиров».