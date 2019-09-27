Саудовская Аравия хочет посылать в Россию королевских креветок в обмен на мед

Три саудовских компании направили в Россельхознадзор запросы на разрешение поставок аквакультурной продукции в Россию. В королевстве выращивают королевских тигровых и индийских белых креветок.

Советник главы Россельхознадзора Артем Даушев 27 сентября обсудил этот вопрос в Москве с представителем министерства окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба ведомства.

Саудовская делегация также заявила о готовности ветеринарных сертификатов, которые позволят российским производителям экспортировать молочную продукцию, мед и продукты пчеловодства, рыбу и рыбную продукцию. Россияне, в свою очередь, попросили расширить список производителей мяса птицы и яичной продукции, заинтересованных в поставках продукции в Саудовскую Аравию. Инспекцию птицефабрик проведут в начале 2020 года.