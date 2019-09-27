Tesla обновилась. Теперь в машинах есть YouTube, Spotify и Netflix

Компания Tesla начала рассылку новой, десятой по счету версии программного обеспечения для своих автомобилей. Её уже назвали «самым значительным обновлением на данный момент». Version 10.0 помимо прочего превращает автомобиль в домашний кинотеатр и игровую приставку.

Теперь в Model S, Model X и Model 3 появился новый режим Tesla Theater, который позволяет подключить YouTube, Netflix и стриминговый сервис Hulu там, где они доступны, а также Tencent Video, если вы находитесь в Китае, пишет Engadget. Кроме этого, можно слушать музыку через сервис Spotify Premium, а в Китае – через аналогичные местные сервисы, например Ximalaya.

В дополнение к видеосервисам и музыке владельцам Tesla стали доступны видеоигры, для них можно подключать через USB разные игровые контроллеры, вроде джойстиков или пистолетов. Более того, таких контроллеров может быть несколько, чтобы играть компанией.

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Понятно, что смотреть видео и играть в игры можно только в припаркованном автомобиле, а вот слушать музыку разрешается и на ходу.

Обновление не ограничивается только «развлекательными» функциями. Тем, у кого в автомобиле подключена функция автопилота, доступен режим «Умный вызов». Он позволяет «подозвать» автомобиль к себе от места парковки, причем действует на расстоянии до 30 метров и в прямой видимости. Раньше похожая функция действовала только на расстоянии нескольких метров, чтобы вывести машину из гаража или вызволить с очень плотной парковки. Воспользоваться «Умным вызовом» можно только в зонах, где нет обычного уличного движения, то есть на паркингах или закрытых территориях — таково законодательное ограничение для беспилотных режимов.