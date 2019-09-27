Поставки санкционных продуктов в Россию сократились в сто раз

Поставки продуктов в Россию из стран, которые попали под продовольственное эмбарго, сократились в сто раз с 2013 года. Такие данные приведены в докладе правительства президенту Владимиру Путину.

Согласно докладу, в первом полугодии 2019 года из санкционных стран ввезена 31 тысяча тонн продукции против 3,44 миллиона тонны за аналогичный период 2013-го. Что касается стоимости, то она снизилась с 4,9 миллиарда долларов до 226,5 миллиона долларов, пишет 27 сентября Lenta.ru со ссылкой на «Интерфакс».

В конце августа суть запрета иностранных сыров разъяснил президент России Владимир Путин. По его словам, действующий запрет на иностранные продукты — это не санкции, а ответные меры.

Продовольственное эмбарго было введено в России в 2014 году. Под запрет на ввоз в Россию попали мясо, колбаса, рыба и морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция. Это стало ответом на принятые после присоединения Крыма к России и конфликта в Донбассе ограничительные меры со стороны ЕС, США и ряда других государств.