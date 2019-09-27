Удалось сэкономить: один суперкар разбили на краш-тестах шесть раз

Хорватская компания Rimac использовала одну и ту же машину – электрический суперкар Rimac C_Two – на обязательных краш-тестах целых шесть раз. Прочность Rimac проверил на себе ведущий Grand Tour Ричард Хаммонд, разбив предыдущую модель во время съемок программы в 2017 году.

Как пишет Motor Autority, обычно в краш-тестах, проводимых для получения необходимых разрешений, автомобили бьют десятками. Но суперкар слишком дорогая машина, и поэтому программа краш-тестов у него другая.

Сначала Rimac прибегнул к компьютерной симуляции, и только потом стартовали «натурные испытания». Первыми об стену разбили отдельные части машины, затем целые узлы. Когда же перешли к полноценному автомобилю, выяснилось, что его центральная часть — карбоновый монокок — настолько прочна, что легко выдерживает как фронтальные, так и боковые удары. В результате Rimac использовал один и тот же автомобиль-прототип для пяти тестов на фронтальные и боковые удары и шестой раз — для проверки прочности крыши. Стоимость прототипа составляет, по словам представителя компании, около миллиона евро, так что такая «долговечность» испытываемого образца позволила солидно сэкономить.

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Rimac C_Two должен стать первой «массовой» моделью хорватского производителя электрических суперкаров. Предыдущая модель С_One была выпущена только в 10 экземплярах, пока Хаммонд не сократил их число. Тираж C_Two должен составить не менее 150 штук, и все они уже предварительно распроданы.

Это и не удивительно, ведь Rimac уникальный элекрокар. Мощность его двигателей составляет невиданные доселе 1916 лошадиных сил, разгон до 100 км/ч занимает меньше 2 секунд, а максимальная скорость достигает 415 км/ч при запасе хода в 400 километров.