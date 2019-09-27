Чиновники выяснили, почему случился коллапс на Выборгском шоссе. Ограничения перемещаются ближе к городу

Причиной аномальных пробок на ремонтируемом Выборгском шоссе стал внезапный скачок трафика. Теперь на этом участке будет легче: движение открыто. Серьёзные ограничения перемещаются ближе к городу.

После ряда публикаций и постов в соцсетях о сложной транспортной ситуации на Выборгском шоссе петербургские чиновники и дорожники собрались на публичных обсуждениях в Государственной административно-технической инспекции 27 сентября, чтобы обсудить вопросы организации движения и планы работ.

Пробки на Выборгском шоссе (на северном участке ремонтных работ), напомним, собираются с середины сентября, а накануне, 26-го числа, они были такими плотными, что люди вылезали из маршруток и шли вдоль трассы пешком. Действительно, подтвердили в комитете по транспорту, подрядчик перекрыл поворот на Горское шоссе вечером 25-го числа, то есть раньше, чем планировалось, и перевозчики об этом не знали. Пассажиров высаживали у поворота на Горскую с ведома ДПС. Причиной вчерашнего коллапса, по данным центра транспортного планирования, стал резкий рост интенсивности потока. Замеры производятся каждый день, и в предыдущие дни таких показателей не наблюдалось. Двести информационных щитов, установленные на подъездах к ремонтируемому участку, в данном случае не помогли снизить поток.

Такого здесь больше не будет: движение по северному участку, от КАД до границы Петербурга, открыто 27 сентября, на день раньше, чем планировалось, сообщил подрядчик – ЗАО «ВАД». Теперь здесь отремонтируют обочины и установят силовые ограждения, сдать участок подрядчик намерен до 15 октября.

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На южном участке, от проспекта Энгельса до Суздальского, движение ограничивают до 12 октября. Самые серьёзные ограничения, связанные с асфальтированием, предполагается снять 9 октября, чтобы 10-го приступить к асфальтированию центрального участка, от Суздальского проспекта до КАД. Кстати, асфальт, применяемый на шоссе, – инновационный, рассчитанный на большие нагрузки.

Центральный участок – самый сложный. Работы на нём должны начаться 29 сентября, на период с 10 по 26 октября запланировано асфальтирование с серьёзными ограничениями, а с 27 октября до 10 ноября ограничения движения будут связаны с устройством силовых ограждений и ремонтом обочин. Объехать этот участок можно будет по Парашютной улице и дороге «Сортавала» (Новоприозерское шоссе). Все ограничения на Выборгском шоссе синхронизированы с ограничениями на севере КАД (где идёт реконструкция и снимается движение по одному из колец) так, что не будут закрываться участки, которые могут служить объездами. Это облегчается тем, что подрядчик на обоих объектах один – «ВАД». Выходить на Выборгское шоссе летом не стали из-за активных ремонтов на КАД, а также из-за повышения транспортной нагрузки в выходные дни.

На центральном и южном участках обещают учесть замечания, полученные в ходе ремонта на северном, в частности обеспечивать приоритет общественному транспорту и вести активную работу с перевозчиками, чтобы они точно знали, где и в какое время вводятся ограничения. В схемах организации дорожного движения учтены требования к беспрепятственному проезду экстренных служб. Представитель ГИБДД отметил проблему со светофором: вовремя не был изменён его режим. Сейчас этот вопрос решён, но необходимо и в дальнейшем мониторить работу светофоров. На дороге постоянно дежурят три поста ДПС, добавили в ГИБДД.

Заказчик работ СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» просит автомобилистов отнестись к работам с пониманием и выбирать альтернативные маршруты следования.