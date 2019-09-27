«Единая Россия» с апреля по июнь получила 710,7 млн рублей. На втором месте - «Яблоко»

За второй квартал 2019 года "Единая Россия" получила 710,722 млн рублей – в основном это пожертвования юридических лиц. Кроме того, в распоряжении партии за эти три месяца оказалось имущества на 45,277 млн рублей. К началу второго квартала на счетах партии было 4,476 млрд рублей, говорится в финансовом отчете, опубликованном 27 сентября на сайте Центральной избирательной комиссии.

На втором месте по объему денежных поступлений за апрель – июнь 2019 года – партия "Яблоко". Ей во II квартале перечислили 69,648 млн рублей – вдобавок к 23,913 млн рублей, которыми партия уже располагала.

КПРФ за II квартал получила 28,691 млн рублей (остаток на счете к началу периода – 1,671 млрд рублей) и на 78,018 млн рублей имущества. Денежные поступления на счет ЛДПР за три месяца – 13,883 млн рублей (вдобавок к уже имевшимся 1,009 млрд рублей), имущества партия получила на 38,083 млн рублей.

Самое низкое финансирование из всех парламентских партий – у "Справедливой России": за три месяца ей перечислили 3,094 млн рублей, при том что на ее счетах к началу апреля было 211,992 млн рублей.

На содержание партийного руководства больше всего средств потратила за второй квартал года "Единая Россия" – 257,380 млн рублей. Меньше всех среди представленных в Госдуме партий на эти цели израсходовала ЛДПР – 14,562 млн рублей. В 2,760 млн рублей обошлось содержание руководящих органов партии "Яблоко".