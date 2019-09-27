Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+12°C
/ Завтра: +12
$ 64.42р
70.32р
20:03 27.09.2019
Расширенный поиск

Общество
27.09.2019 19:18
Печать

«Единая Россия» с апреля по июнь получила 710,7 млн рублей. На втором месте - «Яблоко»

За второй квартал 2019 года "Единая Россия" получила 710,722 млн рублей – в основном это пожертвования юридических лиц. Кроме того, в распоряжении партии за эти три месяца оказалось имущества на 45,277 млн рублей. К началу второго квартала на счетах партии было 4,476 млрд рублей, говорится в финансовом отчете, опубликованном 27 сентября на сайте Центральной избирательной комиссии.

На втором месте по объему денежных поступлений за апрель – июнь 2019 года – партия "Яблоко". Ей во II квартале перечислили 69,648 млн рублей – вдобавок к 23,913 млн рублей, которыми партия уже располагала.

КПРФ за II квартал получила 28,691 млн рублей (остаток на счете к началу периода – 1,671 млрд рублей) и на 78,018 млн рублей имущества. Денежные поступления на счет ЛДПР за три месяца – 13,883 млн рублей (вдобавок к уже имевшимся 1,009 млрд рублей), имущества партия получила на 38,083 млн рублей.

Самое низкое финансирование из всех парламентских партий – у "Справедливой России": за три месяца ей перечислили 3,094 млн рублей, при том что на ее счетах к началу апреля было 211,992 млн рублей.

На содержание партийного руководства больше всего средств потратила за второй квартал года "Единая Россия" – 257,380 млн рублей. Меньше всех среди представленных в Госдуме партий на эти цели израсходовала ЛДПР – 14,562 млн рублей. В 2,760 млн рублей обошлось содержание руководящих органов партии "Яблоко".

Реклама

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»
      27.09.2019 15:43

      Школа №469 и 4 очередь ЖК «Юнтолово» вошли в число «Лидеров строительного качества»

      В Большом аукционном зале Фонда имущества Санкт-Петербурга состоялась церемония награждения победителей IX отраслевого конкурса «Лидер строительного качества — 2019».
      27.09.2019 13:41

      «Алмаз – Антей»примет участие IX Петербургском международном газовом форуме

      На IX Петербургском международном газовом форуме, который продет с 1 по 4 октября в «Экпофоруме», «Алмаз – Антей» впервые представит готовые технические решения, разработанные в интересах развития топливно-энергетического комплекса, а также свои производственные возможности для разработок в этой сфере.
      Предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
      27.09.2019 12:50

      «Петербургская Недвижимость» расскажет, как заработать миллион

      В субботу эксперты компании проведут презентацию, гости которой узнают о лучших проектах для вложений, ознакомятся с программами доходности и услугами для инвесторов.
      Setl Group
      27.09.2019 12:34

      Квартал «Чистое небо» от Setl Group стал «Лидером строительного качества»

      Церемония награждения победителей конкурса состоялась 26 сентября. Жилой комплекс комфорт-класса «Чистое небо» от Setl Group стал «Лидером строительного качества-2019» в номинации «Лучший объект жилищного строительства».
      Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
      27.09.2019 11:53

      Группа «Эталон» – победитель конкурса «Лидер строительного качества»

      26 сентября в Фонде имущества Санкт-Петербурга состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лидер строительного качества».
      РСТИ (Росстройинвест)
      27.09.2019 10:00

      РСТИ получила гран-при конкурса «Лидер строительного качества»

      Жилой комплекс бизнес-класса «Два ангела», который РСТИ (ГК Росстройинвест) строит вблизи Малоохтинского парка, получил гран-при конкурса «Лидер строительного качества» в номинации «Лучший объект жилищного строительства».
      фото предоставлено компанией «ФАРМАКОР ПРОДАКШН»
      26.09.2019 18:04

      ФАРМАКОР ПРОДАКШН стал компанией года – производителем БАД 2019

      ФАРМАКОР ПРОДАКШН стал лауреатом международной фармпремии "Зеленый крест" в категории «компания года» в номинации «отечественный производитель БАД 2019».
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      26.09.2019 18:00

      Детский сад на Царскосельских холмах победил в номинации «Самый благоустроенный объект образования»

      Городская конкурсная комиссия под председательством вице-губернатора Николая Бондаренко подвела итоги ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее комплексное благоустройство территорий районов в 2018 году.
      Фото предоставлено ГК "КВС"
      26.09.2019 17:49

      ГК «КВС» в Лидерах строительного качества

      Группа компаний «КВС» вошла в число победителей отраслевого конкурса «Лидер строительного качества - 2019». Награды за высокое качество получили жилые комплексы «Континенты» и «Новое Сертолово».
      Компания "Гарант"
      26.09.2019 13:48

      ГАРАНТ представил инновационную линейку ГАРАНТ-LegalTech на конференции Legal AI

      19 сентября в Москве при партнерстве компании "Гарант" состоялась ведущая российская конференция по применению технологий искусственного интеллекта в юридической практике Legal AI.
      ПСК
      26.09.2019 12:43

      Апарт-комплекс Like от ПСК получил милицейский адрес

      Апарт-комплексу Like официально присвоен адрес: ул. Политехническая, д. 6, стр. 1. Скоро на здании появятся соответствующие таблички, которые готовит отдел дизайна ГК «ПСК».
      ПСК
      26.09.2019 12:27

      В комплексе Like идут просмотры апартаментов

      Апарт-комплексе Like от ГК «ПСК» возле метро «Площадь Мужества» готовится к вводу в эксплуатацию. Внутренняя инфраструктура комплекса готова, благоустройство завершено и уже проводятся просмотры апартаментов.