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Общество
27.09.2019 18:42
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«Назрела необходимость реализации социальных гарантий». В МВД предлагают штрафовать за виртуальное оскорбление полицейских

На общественное обсуждение МВД РФ вывесили проект закона, который запретит нелестно отзываться в Интернете о сотрудниках полиции. В министерстве его объясняют необходимостью защитить сотрудников от посягательств на неприкосновенность чести и достоинства.

О том, что такой закон планируется написать, следует из карточки на портале проектов нормативных правовых актов, она была опубликована 27 сентября. На обсуждение его вынесли по распоряжению главы МВД Владимира Колокольцева, предлагается внести изменения в Закон «О полиции». Наказывать хулителей задумано административно, то есть штрафами или сутками ареста. Поправки призваны решить проблему, которую в МВД сформулировали как «в настоящее время назрела необходимость создания механизма реализации социальных гарантий сотрудников полиции». Задействовать предлагается механизм, по которому штрафуют тех, кто оскорбляет власть в целом – для этого закон необходимо «индивидуализировать».

Наказывать предлагается за распространение в Интернете информации, которая порочит полицейских и носит «дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России».

На обсуждении проект будет до 11 октября, предполагается, что в силу принятый закон вступит в январе 2020 года.

Штрафы за неуважительные посты о власти сыпятся на россиян с весны 2019 года. По 30 тысяч рублей горожане платят преимущественно за высказывания в адрес президента, но в отдельных случаях суд вставал и на защиту оскорбленных губернаторов, штрафовали и за танцы на памятниках. 

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