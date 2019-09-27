Главу Boeing вызвали на слушания в Конгресс США

Гендиректор корпорации Boeing Деннис Мюленбург согласился дать свидетельские показания по вопросу о крушениях двух самолетов компании модели 737 MAX перед комитетом по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей США. Об этом сообщает Reuters.

«Мюленбург согласился дать свидетельские показания перед комитетом по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей США 30 октября, совместно с Джоном Гамильтоном, главным инженером подразделения коммерческих самолетов Boeing, и Дженнифер Хендерсон, главным пилотом самолетов 737-й модели», — говорится в сообщении.

По данным источников агентства, в следующем месяце Мюленбург также должен будет выступить перед комитетом по предпринимательству, науке и транспорту Сената США.