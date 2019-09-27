Происшествия
Главу Boeing вызвали на слушания в Конгресс США
Гендиректор корпорации Boeing Деннис Мюленбург согласился дать свидетельские показания по вопросу о крушениях двух самолетов компании модели 737 MAX перед комитетом по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей США. Об этом сообщает Reuters.
«Мюленбург согласился дать свидетельские показания перед комитетом по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей США 30 октября, совместно с Джоном Гамильтоном, главным инженером подразделения коммерческих самолетов Boeing, и Дженнифер Хендерсон, главным пилотом самолетов 737-й модели», — говорится в сообщении.
По данным источников агентства, в следующем месяце Мюленбург также должен будет выступить перед комитетом по предпринимательству, науке и транспорту Сената США.
Справка:
Самолет Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение 20 октября 2018 года. Самолет упал в прибрежной зоне в Яванском море спустя несколько минут после взлета из Джакарты. На борту судна находились 189 человек, включая 181 пассажира и 8 членов экипажа. Спустя четыре с половиной месяца, 10 марта 2019 года, эфиопский Boeing 737 Max 8 разбился под Аддис-Абебой по пути в Найроби. Жертвами катастрофы стали 149 человек, в том числе трое граждан России.
После этого ЕС, США, Россия и ряд других стран приостановили эксплуатацию этой модели Boeing. Американский регулятор проводит проверку. Ранее они выявили неисправность в системе предупреждения сваливания (MCAS). Boeing признал, что ошибочные данные в MCAS могут привести к крутому пикированию.