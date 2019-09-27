Легковушка превратилась в груду металла на трассе Петербург – Псков, есть пострадавшие

Многокилометровая пробка собирается на Киевском шоссе (автодорога Санкт-Петербург – Псков) из-за серьёзного ДТП за Никольским. Как стало известно «Фонтанке», по предварительным данным, два человека получили травмы средней степени тяжести.

Лоб в лоб столкнулись Volvo и SsangYong Kyron, ещё «самосвал замешан», рассказывает в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Станислав. Два водителя, по его словам, сидят возле своих машин с разбитыми головами.

«Никто никого не обгонял, «СангЙонг» выехал на встречку, водитель кроссовера после инсульта, мужика на «Вольво» спасла «Вольво», хоть и с переломом. Пассажиров не было, жертв тоже», – пишет Максим.

По данным «Яндекс.Карт», пробка в сторону Луги растянулась примерно на 7 километров.