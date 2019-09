How to apply for electronic visa to St. Petersburg?

The citizens of 53 countries will be able to visit St. Petersburg and its neighboring Leningrad region with a free electronic visa from October 1. On September 27 Russian government passed a law on the issue. This is how it works in a nutshell.

Who can apply for Russian electronic visa?

E-visa can be obtained by the citizens of 53 countries, including

Austria, Andorra, Bahrain, Belgium, Bulgaria, Vatican, Hungary, Germany, Greece, Denmark, India, Indonesia, Iran, Ireland, Iceland, Spain, Italy, Qatar, Cyprus, China, North Korea, Kuwait, Latvia, Lithuania, Liechtenstein, Luxembourg, Malaysia, Malta, Mexico, Monaco, Netherlands, Norway, Oman, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Saudi Arabia, Northern Macedonia, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, Turkey, Philippines, Finland, France, Croatia, Czech Republic, Switzerland, Sweden, Estonia and Japan.

How does it work?

You can apply online for a single-entry visa on the website of the Russian ministry for foreign affairs. It can be used for business, tourism or humanitarian (sports, cultural, scientific and technological ties) purposes. Your visa is valid within 30 days after an approval online. It lets a foreigner stay in Russia up to 8 days starting from the date of entry. The length of the permitted stay cannot be extended. It’s required to have a printed visa approval and a medical insurance valid in Russia for the entire period of your stay to show at the border checkpoints.

How to apply?

An applicant should fill in the application form on the website https://evisa.kdmid.ru not earlier than 20 days and no later than 4 days before the intended date of entry. The online form requires an applicant's passport, personal information and a recent digital photo. A passport must be valid for at least 6 months from the date of applying an e-visa. Invitations, hotel booking confirmations or any other documents to confirm the purpose of a trip to Russia are not required. It is not necessary to submit specific travel dates or vehicle information neither. Applicants receive a confirmation email within four days.

Why an application can be rejected?

Any incorrect information, including passport data and photo, wrong letters (for instance the diacritical signs are not accepted) could cause a visa rejection or a revocation of an issued visa at the Russian border. Read the information carefully before filling in an e-visa application form.

What mean of transport can I use entering St. Petersburg / Leningrad region with e-visa?

A foreigner can entry St. Petersburg or Leningrad region by e-visa through Pulkovo airport, the checkpoints on the Russian-Finnish border Torfyanovka, Svetogorsk, Brusnichnoe for cars, buses and bikes, as well as trough Ivangorod on the Russian-Estonian border, which is also possible to use for pedestrians. The list of maritime border checkpoints for e-visa holders includes a port of St. Petersburg and a port of Vysotsk.

It’s not possible to use the train Allegro (Helsinki – St. Petersburg) to travel to Russia with an e-visa. According to the preliminary information, e-visa will be accepted in Allegro not earlier than in 2020. A railway border checkpoint can be included to the list later.

Foreign citizens should leave the territory of the Russian Federation only through the checkpoints which they used for entry. To put it bluntly, if you come to St. Petersburg by plane you are not allowed to leave by bus.

What if I stay more than 8 days or go to Moscow?

In case of the violation of the regime of stay a foreign citizen will be fined and deported out of the country. The amount of administrative fine is 2000 – 5000 rubles. It is also can be a reason of rejecting the visa application in future. If you want to stay in St. Petersburg longer than for 8 days or travel around the country you need to apply for an ordinary visa.

When can I go to Moscow and other regions with an e-visa?

It is assumed that the e-visa will be imposed throughout Russia from 2021.

Как получить электронную визу в Санкт-Петербург?

Граждане 53 стран смогут посещать Санкт-Петербург и Ленобласть по бесплатной электронной визе с 1 октября. Соответствующее постановление правительство РФ опубликовало 27 сентября. Вот как это будет работать.

Кто может оформить электронную визу?

Электронную визу могут получить граждане следующих стран:

Австрия, Андорра, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Ватикан, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Катар, Кипр, Китай, Северная Корея, Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Турция, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония.

Как это работает?

Это бесплатная однократная виза, которую можно запросить онлайн на специальном сайте Министерства иностранных дел РФ. Электронную визу можно использовать для деловых, туристических или гуманитарных (спортивных, культурных, научных и технологических) целей. Онлайн-виза действительна в течение 30 дней со дня одобрения и позволяет иностранцу находиться в России до 8 дней с даты въезда. Продлить срок действия визы нельзя. По прибытии в РФ на границе потребуется показать распечатанное уведомление об одобрении электронной визы и медицинскую страховку, действующую на территории России на весь период пребывания.

Как подать заявку?

Нужно заполнить заявление на сайте https://evisa.kdmid.ru не ранее чем за 20 дней и не позднее чем за 4 дня до предполагаемой даты въезда. Для этого потребуются паспортные данные, личная информация и свежее фото. Паспорт должен быть действителен в течение как минимум полугода с даты подачи заявления. Приглашение, бронь отеля или любые другие документы, подтверждающие цель поездки в Россию, не требуются. Нет необходимости и указывать конкретные даты поездки или информацию об транспортном средстве. Заявители получают подтверждение об оформлении электронной визы по электронной почте в течение четырех дней.

Почему могут отказать?

Любая неверная информация, включая паспортные данные, фотографию и даже неправильные буквы (например, не принимаются буквы с диакритическими знаками типа ? и ?), может привести к отказу в выдаче визы или аннулированию уже выданной визы на российской границе. Внимательно прочитайте информацию на сайте МИДа, прежде чем заполнять анкету.

Какой вид транспорта я могу использовать для въезда в Санкт-Петербург / Ленинградскую область по электронной визе?

Иностранец может въехать в Санкт-Петербург или Ленинградскую область по электронной визе через аэропорт Пулково, через МАПП Торфяновка, Светогорск, Брусничное на российско-финляндской границе на машине или на автобусе, а также через автомобильный и пешеходный пункт пропуска Ивангород на границе с Эстонией. В список морских входят Большой порт Санкт-Петербург (участок «Морской вокзал»), Пассажирский порт Санкт-Петербург и порт Высоцк.

Нельзя приехать в Россию по электронной визе на поезде «Аллегро» (Хельсинки – Санкт-Петербург). По предварительной информации, такая возможность появится не раньше чем в 2020 году. Железнодорожный пункт пропуска «Бусловская» может быть включен в список позже.

Иностранные граждане должны покидать территорию Российской Федерации только через те пункты пропуска, которые они использовали для въезда. Проще говоря, если вы прилетели в Петербург на самолете, вам нельзя выехать на автобусе.

Что, если я останусь более чем на 8 дней или поеду в Москву?

В случае нарушения режима пребывания иностранный гражданин будет оштрафован и выдворен из страны. Сумма административного штрафа составляет 2000 – 5000 рублей. Это также может стать причиной отказа в выдаче визы в будущем. Если вы хотите остаться в Петербурге более чем на 8 дней или путешествовать по стране, вам необходимо подать заявление на получение обычной визы.

Когда я смогу приехать в Москву и другие регионы по электронной визе?

Предполагается, что электронная виза для иностранцев по всей территории России будет введена в 2021 году.