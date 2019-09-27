Make Earth Greta again. Грета Тунберг собрала в Стокгольме многотысячную демонстрацию

Около 40 тысяч человек приняли участие в митинге Fridays for Future (Пятницы для будущего) в Стокгольме с требованием спасти планету.

«Почти 40 тысяч человек, по данным полиции, прошли в пятницу в рамках акции за спасение климата от площади Медборияплатсен до острова Сёдермальм», – сообщают 27 сентября организаторы со ссылкой на полицию Стокгольма.

Демонстранты призывали политиков задуматься об экологии.

Инициатором акции протеста стала шведская школьница Грета Тунберг, которая в прошлом году по пятницами приходила к парламенту королевства с требованиями бороться с изменением климата. Интерес к активистке подогрело и ее недавнее выступление в ООН.

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Напомним, что акции с требованием спасти планету сегодня прошли во многих городах мира, включая Санкт-Петербург и Хельсинки