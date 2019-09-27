Хронически опаздывающий самолёт продлил китайским туристам каникулы в Петербурге. Застрявших в Москве он тоже подвёл

Восьмичасовой экскурсией по аэропорту закончилось для китайских туристов путешествие в Петербург. Желающие добраться до Северной столицы столько же вынужденно томились в московском Внуково.

Как следует из данных онлайн-табло Пулково, самолёт авиакомпании «Ай Флай» в Шэньчжэнь должен был отправиться 27 сентября в 11.20, однако вылет сдвинули почти на восемь с половиной часов.

Туристов должен был забрать борт из Москвы, но столицу он покинул только незадолго до шести вечера. В информационном табло Внуково причиной задержки также названо позднее прибытие в аэропорт воздушного судна. «Фонтанка» запросила комментарий у авиакомпании «Ай Флай».