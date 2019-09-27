Пустой счет семьи Бажановых. «Фонтанка» напала на след 9 млрд рублей, пропавших из разорившегося банка

Настоящая драма разыгралась вокруг малоприметной кипрской фирмы Hervet Investments: несметные богатства, коварство, семейные узы и обманутое доверие. Семья Сергея Бажанова, владельца Международного банка Санкт-Петербург, кажется, догадывается, куда делись 9 миллиардов рублей, списанные с его счетов.

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В отделение полиции в кипрской Никосии петербуржец Александр Зуев пришел рассказывать все, как есть. До этого ему уже приходилось давать объяснения людям в погонах, но лишь на родине и по их инициативе. Наших следователей интересовала судьба пропавших из Международного банка Санкт-Петербург денег, киприотам же Александр Зуев поведал 25 сентября детали своих семейных отношений.

Это звенья одной цепи, ведь Александр Зуев — родной брат Татьяны Бажановой, супруги основного владельца банка Сергея Бажанова. При этом он номинальный владелец фирмы, на счетах которой — на взгляд обывателя — вполне могли бы находиться 135 млн евро. Зафиксированный на бумаге его рассказ кипрским полицейским тянет на семейную драму с элементами финансового романа в стиле Теодора Драйзера. Шурин банкира жалуется, что в результате цепочки сделок Сергей Бажанов подставил его, воспользовавшись доверием, и теперь Зуев не может распоряжаться принадлежащей ему компанией.

«Фонтанке» удалось не только ознакомиться с этим документом, но и пообщаться с самим Александром Зуевым и даже получить комментарии этой запутанной истории от Сергея Бажанова. Скажем честно: понятнее история от этого не стала.

Фабула этой драмы подробно описана в материалах пока не возбужденного уголовного дела по статье о злоупотреблении полномочиями. Читая этот документ, можно узнать, что с января по июль 2018 года — за считанные месяцы до отзыва у МБСП лицензии Сергей Бажанов на правах председателя правления настоял на покупке ценных бумаг на 135 млн евро — около 9 млрд рублей. Речь идет об облигациях лондонского филиала уважаемого банка USB. Но не тех облигациях, что все подумали, а специальных — обеспечительных. Их оплата гарантировалась не всей финансовой махиной USB, а лишь одним-единственным ее активом — договором займа на те самые 135 млн евро, выданного чуть ранее лондонскими банкирами кипрской фирме Hervet Investments. Их ценность была очевидна лишь тем, кто верил в платежеспособность Hervet и, главное, в ее намерение вернуть долг.

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Как мы теперь знаем, Сергей Бажанов был осведомлен о положении дел в фирме шурина. Более того, в ходе подготовки этой статьи он заверил «Фонтанку», что не сомневался в ее порядочности: «Компания Hervet Investments ltd является акционером МБСП, и она вложила в банк сумму более 126 млн долларов с письменных разрешений ЦБ». Отвечая на вопрос о том, куда же делись деньги, полученные кипрской компанией от лондонских банкиров, Сергей Бажанов через представителей передал «Фонтанке»: «Деньги приходили на счёт МБСП в виде депозитов или остатков на счете. Все деньги в банке».

У Центробанка иной взгляд на положение дел в кредитной организации: «На ее балансе образовался значительный объем проблемных активов, включая производные финансовые инструменты и неподтвержденные (притворные) требования к компаниям-нерезидентам», – говорилось в прошлогоднем пресс-релизе регулятора.

Шла ли речь в заявлении Центробанка о тех самых облигациях USB, обеспеченных обязательствами Hervet Investments, непонятно, но по описанию они подходят. А наличие в банке «дыры» примерно похожей по размерам на суммы, оборачивавшиеся в ходе той сделки, лишь подтверждает подозрения.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами банка, ЦБ направил в Генпрокуратуру, МВД России и Следственный комитет. «Фонтанке» известно, что материалы проверки временной администрации ЦБ из Москвы вернулись в Главное следственное управление ГУ МВД к февралю 2019 года. За это время следствие четыре раза печатало постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Бажанова то по злоупотреблению полномочиями, то по мошенничеству, и четыре раза прокуратура Петербурга это решение не согласовывала. По данным «Фонтанки», надзор признавал признаки, но каждый раз требовал дополнительной проверки. Наконец, Сергей Бажанов уехал в Лондон.

Тот же Александр Зуев рассказывает, что его уже приглашали для опроса по поводу операций с Hervet Investments.

Раз денег в банке нет — об этом говорят представители регулятора, но опровергает Сергей Бажанов, — то где они? Этот вопрос задают сейчас и чиновники, и следователи, и вкладчики банка, потерявшие миллиарды. Задался этим вопросом и Александр Зуев. По его словам, он много лет назад по просьбе Сергея Бажанова расписался на документах об учреждении Hervet Investments, а потом периодически подписывал еще какие-то документы — также по просьбе шурина. Однако уверяет, что понятия не имел, чем именно занималась фирма, и знать не знал про 9 миллиардов.

Правда открылась ему лишь в беседе со следователями. Нетрудно понять недоверие, с которым они отнеслись к словам Александра Зуева о полной непричастности к кредитам, лондонским банкирам, облигациям и прочим деривативам. Надо было доказывать невиновность, так что после этого разговора он поехал в Никосию, чтобы прояснить, что происходит, и отыскать доказательства своей непричастности к предполагаемым аферам.

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Однако там его ждал неприятный сюрприз: кипрские адвокаты наотрез отказались предоставлять ему какие-либо материалы и документы Hervet Investments. Аргументом была «юридическая неопределенность» персоны реального бенефициара компании. То есть, по документам Александр Зуев владеет фирмой, но увидеть, куда она списывала деньги и в каких отношениях была с МБСП, не может.

Возмущенный таким положением дел, петербуржец направился в ближайшее отделение полиции и написал заявление о том, что не может распорядиться своим активом и подозревает Сергея Бажанова в возможных махинациях с деньгами МБСП. Каково же было его удивление, когда полицейские поведали ему, что за несколько дней до него некто уже приходил в полицию и написал письмо примерно аналогичного содержания, но с другим отрицательным персонажем — самим Александром Зуевым. В его действиях неизвестный пока заявитель подозревал как раз Зуева в незаконных действиях с Hervet Investments.

Кто был автор этого заявления, Александру Зуеву так и не сказали. Представители Сергея Бажанова заверили «Фонтанку»: «Никаких заявлений друг на друга в нашей семье никто не писал. Считаем, что это «творчество» тех, кто рейдерским путём и обманом, воспользовавшись нашим доверием, похитил наши личные активы, это продолжение той же истории».

Главное, чего сейчас добивается Александр Зуев — получить официальный документ, подтверждающий, что реальным бенефициантом и распорядителем Hervet Investments был именно Сергей Бажанов. В противном случае не избежать ответственности за вывод из банка денег — уголовное дело об этом вот-вот может быть возбуждено, и официальное признание МБСП банкротом (в первой инстанции), которое произошло на этой неделе, стремительно приближает этот момент.

Возможно, на счетах кипрской фирмы все еще остались если не все 135 млн долларов, полученных из Лондона, то хотя бы их часть. Чтобы узнать это, необходимо снять «юридическую неопределенность», на которую кивают местные юристы, отказывая Александру Зуеву в доступе к документам Hervet Investments. Однако на прямой вопрос, переданный Сергею Бажанову «Фонтанкой», является ли он конечным бенефициаром кипрской фирмы, ответа не последовало.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»