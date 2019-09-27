Автора петиции о присоединении Латвии к США отправили на исправительные работы

Суд Видземского предместья Риги осудил автора шуточной петиции о присоединении Латвии к США Дениса Бартецкого, приговорив его к 80 часам исправительных работ. Об этом Бартецкий сообщил в Facebook.

"Осудили. Здравый смысл – не самая сильная сторона нашей системы, – написал он. – Итого: 80 часов общественных работ и год пробации". Он добавил, что прокурор изначально добивался именно такого наказания. "Обычно судья дает меньше, чем запрашивают, – написал Бартецкий. – В этом случае получилось так, как получилось".

Сбор подписей под инициативой присоединить Латвию к США стартовал на сайте общественных петиций Avaaz.org в феврале 2016 года. Одновременно на сайте начали собирать подписи и о присоединении Латвии к "Галактической империи" и о выходе страны из Солнечной системы и Млечного Пути.