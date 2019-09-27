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Город
30.09.2019 18:00
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Уплотнительное озеленение. Смольный готов разбить скверы на месте парковок и снесенных аварийных домов

Потребность в дополнительном озеленении мог спровоцировать арт-парк на Ватном острове: мегапроект временно стер с карты Петербурга судебный квартал. Найти новый дом судьям мешают действующие нормативы по зеленым насаждениям.

Уплотнительное озеленение. Смольный готов разбить скверы на месте парковок и снесенных аварийных домов

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

О том, что администрация Центрального района ищет места для новых парков и скверов, «Фонтанке» рассказал его глава Максим Мейксин. «В районе есть дефицит зеленых территорий. Это постоянная работа, которую мы будем вести», – сказал он 30 сентября. Администрация разработает и представит на суд Смольного и жителей свои предложения до конца года.

Пилотный проект может появиться на Синопской набережной, ниже пересечения с улицей Бакунина. «Исторически там была церковь Бориса и Глеба, которая была окончательно разобрана в конце 1970-х годов. Мы считаем, что в этом месте могло бы появиться новое общественное пространство – небольшой парк или сквер – с выходом на набережную Невы», – сказал Максим Мейксин. Что именно будет включать в себя общественное пространство, глава района не уточнил. Восстановление храма в планах не стоит, подчеркнул он.

За новое место для отдыха горожан администрации придется побороться с автовладельцами.  Сейчас территория на Синопской набережной площадью 5,6 тысячи квадратных метров находится в ведении КРТИ. Раньше там располагалась одна из первых в городе перехватывающих парковок, но статус был низведен до обычной городской парковки. Согласно сайту КРТИ, там предусмотрено 121 место под автомобили и 11 под велосипеды. Но, по мнению администрации, стоянка не слишком востребована: по факту используется только пятая часть территории.

Но в КРТИ считают передачу «нецелесообразной». Как пояснили «Фонтанке» в ведомстве, автостоянка «призвана упорядочить хаотичную парковку» автомобилей на Синопской набережной и проспекте Бакунина. «Беспорядочно припаркованные автомобили на данных участках улично-дорожной сети уменьшают пропускную способность проезжей части», – прокомментировали в пресс-службе.

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Власти района предложили компромисс: уступить 80% участка, чтобы создать там зеленую зону, а оставшуюся часть сохранить как парковку. «Если вопрос не удастся решить, будем выходить на уровень вице-губернаторов», – сообщил Максим Мейксин. Но загрузка автостоянки вскоре вырастет, уверены в КРТИ: недавно чиновники снизили плату за пользование стоянкой, а также запретили машинам останавливаться в боковом проезде Синопской набережной от проспекта Бакунина до Херсонского проезда.

Помимо мало востребованных парковок власти района обсуждают организацию скверов на месте снесенных аварийных домов. Есть ли в списке потенциальных адресов аварийные дома на Тележной улице, судьбу которых все еще решают в Смольном, глава района не уточнил. Также чиновники рассматривают создание зеленых зон на территории новых жилых комплексов. Например, у ЖК «Царская столица» есть небольшой участок, который можно использовать для создания сквера.

Тема парков – одна из ключевых в программе команды нового губернатора Петербурга Александра Беглова. Так, одним из самых громких проектов, инициированной главой города, стал проект Арт-парка на территории вдоль набережной Малой Невы, между Тучковым мостом, проспектом Добролюбова и Биржевым мостом. Ранее там планировалось построить здание Верховного суда и жилой комплекс для сотрудников аппарата и судей, но в апреле 2019 года во время визита Владимира Путина было объявлено о создании в Петербурге аналога московского Зарядья. Конкурс на архитектурно-ландшафтную концепцию подготовят «ДОМ.РФ» и КБ «Стрелка». Победителя выберут в мае-июне 2020 года.

Не чужд идее развития зеленых территорий и экономический вице-губернатор Евгений Елин. «С парками надо что-то делать, создавать там пространства. Все ездят в Москву, всем нравится парк Горького. В Петербурге сделать подобное ничего не мешает», – рассказывал чиновник еще весной 2019 года. Проекты, которые курирует Евгений Елин, в большей степени касаются организации в парках общественных пространств. К примеру, в ближайшее время Смольный объявит конкурс на реконструкцию оранжерей Таврического сада. Также недавно стало известно о планах Смольного переформатировать Приморский парк Победы, объединив его с благоустроенной набережной Южной дороги и территорией вокруг стадиона «Газпром Арена».

Сами горожане в последнее время неоднократно выступали за увеличение числа зеленых территорий и протестовали против их возможного сокращения. К примеру, жители Центрального района выступили против расширения Музея Достоевского за счет сквера в Кузнечном переулке. Василеостровцы смогли остановить строительство апарт-отеля «Корабли» в устье Смоленки и добиться включения территории в перечень зеленых насаждений. В Калининском районе идет борьба за Муринский парк, где ранее Смольный согласовал строительство спорткомплекса «Нова Арена».

Но, по информации «Фонтанки», масштабные планы Центрального района по увеличению площадей зеленых насаждений могут быть связаны не только с общественным запросом и курсом новой администрации, но и с более прагматическими соображениями. После того как Смольный принял решение о создании парка на Ватном острове, перед городскими властями встал вопрос о поиске нового места для судебного квартала.

Как наиболее вероятная площадка называлась Смольная набережная. Ранее там планировали построить новое здание музея блокады Ленинграда.

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Но когда стало понятно, что идея не будет реализована, участок включили в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Исключить территорию сейчас запрещает закон, по которому сокращать площадь ЗНОП нельзя в том случае, если обеспеченность населения парками и скверами не дотягивает до нормативов. В Центральном районе официальная «зелень» занимает 96,5 га, фактическая обеспеченность на душу населения составляет 4,3 кв. метра, тогда как минимальный норматив — 6 кв. м. Таким образом, чтобы отдать судьям территорию на Смольной набережной, в районе нужно высадить (или найти ранее неучтенных) как минимум 40 га парков и скверов. То есть примерно 80 участков, подобных парковке на Синопской набережной.

По информации «Фонтанки», рабочая группа управделами президента и Смольного ищут варианты в других районах для размещения Судебного квартала. В числе претендентов называется, к примеру, Васильевский остров. Но, как рассказали два источника в городском правительстве, вариант Смольной набережной по-прежнему рассматривается как базовый, хотя очевидно, что быстро исключить его из ЗНОП не получится. Мест, где можно было бы разместить альтернативные парки и скверы, в центре города очень мало. «Резерв есть разве что на территории дворов. Если их включить в перечень, они дадут хороший процент озеленения», – говорит собеседник «Фонтанки». При этом фактического недостатка растительности в Центральном районе нет. В нормативы не включены парки федерального подчинения – Летний сад, Михайловский сад, Марсово поле.

Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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