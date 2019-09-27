Не больше одной станции в одни руки. Метро на юго-западе Петербурга затормозили полномочиями

Продолжение коричневой линии метро до «Сосновой Поляны» пока некому проектировать. «Ленметрогипротранс» скинул четверть от миллиардной цены — но и этого не хватило, чтобы получить контракт.

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"/Архив

Петербургские антимонопольщики сначала поставили на паузу, а потом и вовсе отменили итоги миллиардного конкурса на проектирование линии метро до «Сосновой Поляны». За контракт спорили московские и петербургские компании, акционерно связанные и несколько лет назад взаимно нарушившие молчаливый пакт о разделе городов. В петербургском «Ленметрогипротрансе» полыхает конфликт акционеров и директоров – на его фоне будет проблематично получить больше, чем одну станцию метро.

Миллиардным конкурс был на стадии объявления. Тогда КРТИ готов был выделить 990 млн рублей на проект продолжения Красносельско-Калининской линии метро. Проблем хватает на уже идущем строительстве перегона от «Путиловской (пересадочная с «Кировским заводом») до «Юго-Западной» (она же «Казаковская»), однако никто не мешает планировать дальше. Так что комитет объявил конкурс на следующие 4 станции: за «Юго-Западной» должны появиться «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе» и «Сосновая Поляна». На все дали 4 года, из-за чего эксперты, опрошенные «Фонтанкой», предположили, что к моменту сдачи проекта часть его уже успеет устареть.

До этих проблем еще только предстоит добраться, все пошло негладко уже на стадии конкурса. В схватке за контракт сошлись почти тезки: петербургский «Ленметрогипротранс» (ЛМГТ) и московский «Метрогипротранс», которые в последние годы традиционно разыгрывают проектировочные подряды подземки. До поры до времени, как в анекдоте, один не продавал семечки, второй не выдавал кредиты: компании не заходили на территорию конкурентов. Это правило сломалось на Фрунзенском радиусе: еще в 2014 году «Метрогипротранс» выиграл конкурс на проектирование участка фиолетовой линии, который не открыт до сих пор. В итоге контракт с ним был расторгнут и за дело все же взялся ЛМГТ. Однако москвичи с тех пор плотно обосновались на петербургском рынке; к примеру, именно они рисовали смежный участок коричневой линии. ЛМГТ тоже не стесняется и активно работает в Москве — в частности, на Кожуховской и Калининско-Солнцевской линиях. По итогам 2018 года выручка столичного предприятия составила 1,7 млрд рублей, петербургского — 1,5 млрд.

18 сентября закупочная комиссия признала победителем «Ленметрогипротранс», который скинул стартовую цену на четверть — до 743 млн рублей. Вторую часть заявки его конкурента просто сочли не соответствующей требованиям. «Метрогипротранс» решил, что добрая ссора лучше худого мира, и написал жалобу. В ней он оспаривал все претензии комиссии к своей банковской гарантии, но кроме этого — советовал приглядеться к заявке победителя. Интрига в том, что «Метрогипротранс» – акционер ЛМГТ, у него 8,5%, а значит он может затребовать документы у конкурента. Он и затребовал апрельский протокол заседания совета директоров, где было принято решение об ограничении полномочий гендиректора ЛМГТ Владимира Маслака. Согласно ему, Маслак может принимать решение об участии в торгах, если сумма не превышает 225 млн рублей; все, что выше — епархия совета. А значит, в заявке ЛМГТ должен быть протокол заседания, где добро дает именно совет директоров. Его там нет.

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В пятницу комиссия УФАС предписала отменить протоколы подведения итогов и пересмотреть заявки. Мотивировочная часть решения готовится в течение трех дней, так что пока не ясно, удалось ли «Метрогипротрансу» отстоять свою банковскую гарантию и, соответственно, заявку. Но уже в коротком сообщении комиссии говорится, что она «признала жалобу АО «Метрогипротранс» обоснованной в части доводов о неправомерном признании заявки АО «Ленметрогипротранс» соответствующей требованиям конкурсной документации». Там же сообщается, что была нарушена статья 54.7 закона о контрактной системе; именно на нее в жалобе ссылается «Метрогипротранс», напоминая: если участник торгов предоставляет недостоверную информацию, то комиссия «обязана отстранить его на любом этапе заказа». В КРТИ сообщили, что на данный момент заказчик не рассматривает необходимость оспаривать предписание УФАС.

«Фонтанка» связалась с председателем совета директоров «Ленметрогипротранса» Маргаритой Соловьевой. Она подтвердила, что 16 апреля полномочия гендиректора компании действительно ужали. «У нас уже были до этого вопросы по конкурсам, целесообразность которых никто не оценивал, – рассказывает она. – Так что мы решили, что надо собираться по каждому относительно крупному аукциону и прикидывать, насколько это рентабельно или политически выгодно компании. Господина Маслака решили ограничить суммой 225 млн рублей, потому что это стоимость проектирования одного станционного комплекса. Вот в этих пределах он может никого не спрашивать. Соответствующее дополнение мы предписали внести в контракт гендиректора».

По словам Соловьевой, в тот же день Маслак направил в КРТИ уведомление, что в его полномочиях 600 с лишним миллионов, то есть 25% от балансовых активов предприятия. Перед конкурсом на перегон «Казаковская – «Сосновая поляна» он указал уже все 2,4 млрд активов ЛМГТ. Аргументация — сделки не выходят за рамки обычной хозяйственной деятельности компании, и одобрение не требуется.

Сам Маслак считает, что у совета нет полномочий решать, какой суммой может распоряжаться руководитель предприятия. По его словам, УФАС приняло решение, «несмотря на выступление на комиссии представителя комитета по государственному заказу о том, что в банковской гарантии конкурентов допущены 4 несоответствия закону, и о том, что по уставу «Ленметрогипротранса» совет директоров не имеет права ограничивать полномочия генерального директора и сделка для института не является крупной».

У самого совета директоров с полномочиями тоже худо после того, как не состоялось собрание акционеров по его переизбранию. А не состоялось оно потому, что на него не пришли руководители главного акционера — союза «Ветеран Ленметрогипротранса» и дочернего предприятия «Балтметропроект». Перед этим все акционеры выдвигали своих кандидатов в совет директоров следующего созыва. Троих из них — от «Ветерана» и «Балтметропроекта» – действующий совет отклонил, сославшись на то, что они являются членами правления ЛМГТ, а лимит на такое совмещение в компании уже выбран. В итоге акционеры подали в суд и собрание проигнорировали, новый совет не избран, а полномочия нынешнего ограничены. «Мы можем созвать повторное собрание акционеров и предоставлять госорганам сведения по их запросу, это все», – говорит Соловьева.

Напомним, согласно плану Смольного, перегон от «Путиловской» до «Юго-Западной» должен быть построен к середине 2022 года. Потом этот отрезок будут расширять на северо-восток (от «Путиловской» до «Каретной») и на юго-запад (от «Казаковской» до «Сосновой поляны»). Предполагается закончить в 2026-2027 годах.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»