Лавров и Помпео начали встречу на Генассамблее ООН
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео началась в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
? Смотрите онлайн в прямом эфире начало переговоров С.В.Лаврова с Госсекретарем #США М.Помпео #Россия #ООН #НьюЙорк #МИД #Дипломатия #UNGA #UNGA74 #UNGA2019 https://t.co/x9szygBG5P с помощью @YouTube— МИД России ?? (@MID_RF) 27 сентября 2019 г.
Как накануне сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, Москва ранее рассчитывала, что Лавров и Помпео смогут сконцентрироваться на улучшении отношений, но теперь они будут вынуждены начать с обсуждения проблем виз и санкций, введенных Вашингтоном на этой неделе.
Последний раз главы дипведомств встречались в Сочи в мае этого года.