Лавров и Помпео начали встречу на Генассамблее ООН

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео началась в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Как накануне сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, Москва ранее рассчитывала, что Лавров и Помпео смогут сконцентрироваться на улучшении отношений, но теперь они будут вынуждены начать с обсуждения проблем виз и санкций, введенных Вашингтоном на этой неделе.

Последний раз главы дипведомств встречались в Сочи в мае этого года.